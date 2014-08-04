'Rusya'ya silah yok'



Süddeutsche Zeitung'un haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel'in idaresindeki Ekonomi Bakanlığı, bir önceki hükümet döneminde verilen bir izni iptal etti.

Düsseldorf merkezli Rheinmetall şirketinin Rus Kara Kuvvetleri için kurmayı planladığı piyade eğitim merkezinin izni iptal edildi.

Rusya, Rheinmetall şirketine bunun karşılığında yaklaşık 100 milyon euro ödeyecekti.

Volga bölgesindeki Mulino'ya kurulacak merkezde Rus askerlerinin ileri teknoloji ürünü simülasyon araçlarıyla eğitilmesi öngörülüyordu.