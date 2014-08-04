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Dünya
Deutsche Welle

'Rusya'ya silah yok'

Alman hükümetinin Ukrayna krizindeki rolü nedeniyle Rusya'ya bir silah satış anlaşmasını iptal ettiği bildirildi.

04 Ağustos 2014 12:39


Süddeutsche Zeitung'un haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel'in idaresindeki Ekonomi Bakanlığı, bir önceki hükümet döneminde verilen bir izni iptal etti.

Düsseldorf merkezli Rheinmetall şirketinin Rus Kara Kuvvetleri için kurmayı planladığı piyade eğitim merkezinin izni iptal edildi.

Rusya, Rheinmetall şirketine bunun karşılığında yaklaşık 100 milyon euro ödeyecekti.

Volga bölgesindeki Mulino'ya kurulacak merkezde Rus askerlerinin ileri teknoloji ürünü simülasyon araçlarıyla eğitilmesi öngörülüyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanUkraynaRusyaZeitungBaşbakan YardımcısıSosyal Demokrat PartiGenel Başkanı Sigmar GabrielEkonomi BakanlığıRheinmetallRus Kara KuvvetleriMulinoRusDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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