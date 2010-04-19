'Rusya'ya sempati az ama ABD'den daha fazla'

T24 - 28 ülkede yapılan uluslararası ankette, ABD hakkında olumsuz düşünenlerin yüzde 50'nin üzerinde kaydedildiği iki ülke Türkiye ve Pakistan olarak belirlendi.



BBC Dünya Servisi'nin yaptırdığı ankete göre; Türkiye ve Pakistan'daki olumsuz imajına rağmen ABD'nin son bir yıl içerisinde genelde dünya kamuoyu nezdinde daha iyi gözle bakılan bir ülke haline geldiği dikkat çekiyor.



BBC anketinin işaret ettiği bu olumlu gelişme Başkan Obama'nın iktidara gelişine bağlanıyor.



Uluslararası kamuoyunun nabzını ölçmek amacıyla 28 ülkede yaklaşık 30 bin kişinin görüşüne başvurulan yıllık anketlere 2005 yılında başlanmıştı.



2005'ten beri ilk defa ABD'nin nüfuzunu olumlu görenlerin 28 ülke genelindeki toplam oranı yüzde 50'yi aştı.



Anket, Maryland Üniversitesi'ne bağlı Uluslararası Politika Yaklaşımları Programı ile anket firması GlobeScan'in işbirliğiyle yapıldı.



28 ülke içinde en olumlu imaja sahip olan ülke 2009 yılında da olduğu gibi, Almanya.



İran ve Pakistan ise diğer ülkeler nezdinde en olumsuz tepkilere yol açıyor.



Almanya'nın dünya siyasetindeki imajı ortalama yüzde 59 oranında olumlu gözle değerlendirilirken, bunu yüzde 53 ile Japonya, yüzde 52 ile İngiltere, yüzde 51 ile Kanada ve yüzde 49'la Fransa izliyor.



Listenin sonunda yer alan ülke sadece yüzde 15 oranında olumlu değerlendirme toplayan İran.



İran'ı yüzde yüzde 16 ile Pakistan, yüzde 17 ile Kuzey Kore ve yüzde 19 ile İsrail takip ediyor.





'Obama etkisi'



ABD hariç, anketin düzenlendiği ülkelerin 14'ünde ABD konusunda olumlu görüşlerin oranı 2007 yılında yüzde 28'e kadar gerilemişti.



Ancak bu oran geçen yıl yüzde 35 bu yıl da yüzde 40 oldu.



Buna karşılık Çin konusundaki olumlu görüşler diğer 14 ülkede gerileme gösterdi. 2005'te yüzde 49 olan ortalama, son iki yıldır yüzde 34.



Anketi Maryland Üniversitesi ile işbirliği içinde gerçekleştiren kamuoyu yoklaması şirketi Globescan'in başkanı Doug Miller, "dünyada insanlar ABD'yi Irak savaşından bu yana ilk kez bu kadar olumlu değerlendiriyorlar" dedi.



Maryland Üniversitesi uzmanlarından Steven Kull ise, bu durumu 'Obama etkisi' olarak tanımladı.



Kull, "Çin'in imajı nötr bir konumda kalırken, Amerika küresel 'yumuşak güç' rekabetinde atağa geçti" dedi.



Araştırmanın yapıldığı 28 ülkeden altısı ABD'ye olumsuz bakıyor. Türkiye dünyada ABD'ye negatif bakışın en yüksek oranda olduğu ülke.



Halkın yüzde 70'inin ABD için olumsuz diye düşündüğü Türkiye'yi yüzde 52 ile Pakistan izliyor. Rusya'da da bu oran yüzde 50.





Türkiye genelde dünyayı 'olumsuz' görüyor



Türkiye'de ABD için olumlu görüşler son yıllarda düşüş eğilimindeydi. Türkiye'de bu yıl ABD'nin dünyada olumlu bir etki yarattığına inananların oranı yüzde 21'den yüzde 13'e geriledi.



Türkiye'de ise hiç bir ülke için "dünyada etkisi olumlu" görüşü yüzde 50'yi bulmadı.



Hemen her ülkeye eksi not verilirken, olumlu etkide yüzde 30 çıtasını aşarak nispeten dengeli bir sonuca oluşan iki ülke, Almanya ve Japonya oldu.



Katılımcıların yüzde 30'u Almanya'nın dünyada olumlu bir etkisi olduğunu söyledi. Ancak etkisi olumsuz diyenler, yüzde 33 ile daha büyük bir blok oluşturdu.



Japonya için yüzde 34 'etkisi olumlu' derken, 'olumsuz' diyenlerin oranı 35 oldu.



Avrupa Birliği'ne olumlu bakanların oranı bu yıl sadece yüzde 29'da kaldı. AB'nin etkisi genelde olumsuz diyenlerin oranı ise yüzde 45.



Çin katılımcıların yüzde 47'since olumsuz algılanırken, dünyaya en açık farkla olumsuz etki yaptığı düşünülen ülke, yüzde 77 ile İsrail oldu.













