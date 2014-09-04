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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'ya savaş gemisi satışı askıda

Fransa, Rusya'ya sattığı helikopter gemisinin teslimatını askıya aldı.

04 Eylül 2014 13:12


Fransa ile Rusya arasında 2011 yılında Mistral sınıfı iki helikopter gemisinin satışı konusunda anlaşma imzalanmıştı. Gemiler, çıkarma ve taarruz kabiliyetleriyle biliniyor.

Plana göre gemilerden "Vladivostok" adı verilen ilki önümüzdeki ay, "Sivastopol" isimli diğer gemi ise 2015 sonunda teslim edilecekti. Rusya, gemiler için 1,2 milyar euro ödemede bulunmuştu. Hatta "Vladivostok" mürettebatı Fransa'da eğitimden geçirilmişti.

Batılı müttefikler tarafından Ukrayna krizinin yaşandığı bir dönemde Rusya'ya silah sevkiyatı yaptığı için eleştirilen Fransa, "anlaşmanın gereğinin yerine getirileceğini" duyurmuştu. Paris, sonunda bu konuda geri adım attı. Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'daki durumun ciddiyetine dikkat çekilerek, "Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin Avrupa'nın güvenliğinin temellerini ihlal ettiği" vurgulandı.

Kiev ve Batılı ülkeler, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda Rus birliklerinin ayrılıkçıların safında savaştığını ileri sürüyor. Rusya, iddiaları reddediyor.

İptal kararına tepkiler

AFP Ajansına konuşan bir Fransız diplomat, anlaşmanın uluslararası kamuoyunun baskısıyla askıya alındığını, durumun kasım ayında tekrar gözden geçirileceğini söyledi. Fransız diplomat, "Sonunda Rusya'ya 1 milyar euro ödemek zorunda kalabiliriz" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında yaptığı açıklamada, "Fransa satış anlaşmasını iptal edebilir. O zaman biz de tazminat talebinde bulunuruz" ifadesini kullanmıştı.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuri Borissov, "Paris'in iptal kararının Fransa ile gerginliğe yol açacağını, ancak bu nahoş durumun Rusya açısından bir trajedi olmadığını" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki ise Fransa'nın kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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