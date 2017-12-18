Rusya'ya saldırı girişimi ABD'nin istihbaratıyla önlendi

Beyaz Saray ve Krelim, Rusya'nın St Petersburg kentindeki bir saldırı girişiminin, Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü'nün (CIA) Rusya güvenlik birimlerine verdiği istihbaratla önlendiğini duyurdu.

Beyaz Saray ve Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a telefon görüşmesinde verilen istihbarat için teşekkür ettiği bildirildi.

Rusya, Cumartesi günü düzenleneceği iddia edilen saldırının hedefinin St Petersburg olduğunu duyurdu.

Beyaz Saray'ın açıklamasında "çok sayıda kişinin ölebileceği bir saldırı hazırlığı öncesi teröristlerin yakalandı" dendi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB de IŞİD destekçisi yedi şüphelinin gözaltına alındığını ve çok sayıda patlayıcı, silah ve radikal İslamcı yayınlar ele geçirildiğini belirtti. Şüphelilerin dini bir kurumu hedef alan intihar saldırısı hazırlığında olduğu ifade edildi.

Kremlin, Pazar günkü açıklamasında şüphelilerin St Petersburg'daki katedrali ve halka açık alanları hedef aldıklarını söyledi.

Kremlin ayrıca, Putin'in Trump'la yaptığı görüşmede Rusya'nın güvenlik birimlerinin de ABD'ye yönelik 'herhangi bir olası terör tehdidine ilişkin bilgi paylaşımında bulunacağını' duyurdu.

Putin ayrıca Trump'a, CIA Başkanı ve operasyona katılan birimlere de teşekkür mesajını iletti.

Nisan ayında St Petersburg'da meydana gelen patlamada en az 13 kişi ölmüştü.

FSB Başkanı Alexander Bortnikov Salı günkü açıklamasında Suriye'den dönen militanların Rusya'ya tehdit oluşturduğunu söyledi.

Bortnikov, 2017'de 18 'terör saldırısının önlendiğini' kaydetti.