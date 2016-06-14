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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'ya para ve 'ertelenmiş diskalifiye' cezası

Rusya-İngiltere maçı sırasında Rus holiganların karıştığı şiddet olaylarının bedeli ağır oldu. UEFA Disiplin Kurulu, olaylar nedeniyle Rusya’ya 150 bin euro para cezası ve ‘ertelenmiş diskalifiye’ cezası verdi.

14 Haziran 2016 18:13

UEFA, EURO 2016 kapsamında cumartesi günü Fransa'nın Marsilya kentinde oynanan İngiltere-Rusya maçı
sırasında Rus holiganların karıştığı şiddet olaylarına sessiz kalmadı. UEFA Disiplin Kurulu, Rusya'ya turnuvadan
diskalifiye ve 150 bin euro para cezası verdi. Ancak, diskalifiye cezası şimdilik askıya alındı. Rus holiganların
yeniden taşkınlık yapması halinde, Rusya turnuvadan men edilecek.

Rus holiganlar, İngiltere maçı sırasında stadyumdaki İngiliz taraftarlara saldırmıştı. Aralarında çocukların da
bulunduğu taraftarlar sahaya inmek zorunda kalmıştı. Marsilya'da maç öncesinde de en az 35 kişinin
yaralandığı şiddet olayları meydana gelmişti. Yaralı İngiliz taraftarlardan birinin durumunun ağır olduğu
bildiriliyor.

Rus holiganlar daha önce 2012 yılında Polonya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında şiddet
olaylarına karışmıştı.

"Cezayı kabul ediyoruz"

Rusya Futbol Federasyonu'nun karara itiraz etme hakkı bulunuyor. Ancak Rusya Spor Bakanı Vitali Mutko
konuyla ilgili açıklamasında kararı kabul edeceklerini belirterek, "Biz resmi olarak kararın bize bildirilmesini
bekliyoruz" dedi.

Moskova, Fransa'nın sorun çıkartan taraftarların sınır dışı edilmesini de anlayışla karşıladı. Bakan, "Sınır dışı
ediliyorlar, çünkü maç izlemeye gelmediler. Sükunetin geri dönmesinin vaktidir. Turnuva devam ediyor; bu
futbol dünyası için bir şölen fakat futbol yerine kavgadan, cezalardan söz ediliyor" dedi.

Rusya Lille kentinde çarşamba günü Slovakya ile karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda bulunan Rusya gruptaki
son karşılaşmasını ise pazartesi günü Fransa'nın Toulouse kentinde oynayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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