Rusya'ya para ve 'ertelenmiş diskalifiye' cezası

UEFA, EURO 2016 kapsamında cumartesi günü Fransa'nın Marsilya kentinde oynanan İngiltere-Rusya maçı

sırasında Rus holiganların karıştığı şiddet olaylarına sessiz kalmadı. UEFA Disiplin Kurulu, Rusya'ya turnuvadan

diskalifiye ve 150 bin euro para cezası verdi. Ancak, diskalifiye cezası şimdilik askıya alındı. Rus holiganların

yeniden taşkınlık yapması halinde, Rusya turnuvadan men edilecek.

Rus holiganlar, İngiltere maçı sırasında stadyumdaki İngiliz taraftarlara saldırmıştı. Aralarında çocukların da

bulunduğu taraftarlar sahaya inmek zorunda kalmıştı. Marsilya'da maç öncesinde de en az 35 kişinin

yaralandığı şiddet olayları meydana gelmişti. Yaralı İngiliz taraftarlardan birinin durumunun ağır olduğu

bildiriliyor.

Rus holiganlar daha önce 2012 yılında Polonya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında şiddet

olaylarına karışmıştı.

"Cezayı kabul ediyoruz"

Rusya Futbol Federasyonu'nun karara itiraz etme hakkı bulunuyor. Ancak Rusya Spor Bakanı Vitali Mutko

konuyla ilgili açıklamasında kararı kabul edeceklerini belirterek, "Biz resmi olarak kararın bize bildirilmesini

bekliyoruz" dedi.

Moskova, Fransa'nın sorun çıkartan taraftarların sınır dışı edilmesini de anlayışla karşıladı. Bakan, "Sınır dışı

ediliyorlar, çünkü maç izlemeye gelmediler. Sükunetin geri dönmesinin vaktidir. Turnuva devam ediyor; bu

futbol dünyası için bir şölen fakat futbol yerine kavgadan, cezalardan söz ediliyor" dedi.

Rusya Lille kentinde çarşamba günü Slovakya ile karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda bulunan Rusya gruptaki

son karşılaşmasını ise pazartesi günü Fransa'nın Toulouse kentinde oynayacak.