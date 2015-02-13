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Dünya

Rusya'ya mavi kar yağdı!

2013’te göktaşı düşen Rusya’nın Çelyabinsk kenti mavi karla kaplandı

13 Şubat 2015 19:03

Rusya’nın Çelyabinsk kenti sakinleri, sabah uyandıklarında her yerin mavi karla kaplandığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. 2013’te göktaşı düşen kentin sakinlerinin, karın zehirli maddeler içermesinden endişe duyduğu bildirildi.

Russia Today’de yer alan habere göre, kara dokunan kişilerde bir süre sonra boğaz ağrısının başlaması kentte panik yarattı.Yerel medyada ise mavi rengin nedeninin, yakınlardaki bir boya fabrikasında yaşanan sızıntı olduğu belirtildi.

LifeNews’a konuşan Viteks adlı firmanın yetkilileri, boyanın sağlığa zararlı olmadığını ve bölge sakinlerinin panik yaşamaması gerektiğini söyledi.Telefact’tan Alexandra Artamonova, dün bölgeden yaptığı yayında, hükümetin şikayetlere herhangi bir geri dönüş yapmadığını ifade etmişti.

Russia Today’e konuşan bölge sakini Dmitry Kudryonok, “Bugün güneş doğduğunda, herkes mavi çatıları, mavi otoparkları gördü. Biraz panik yaptık” dedi.

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