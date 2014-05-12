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Dünya
Deutsche Welle

Rusya’ya ilhak çağrısı

Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde pazar günü düzenlenen tartışmalı referandumun ardından Rusya Federasyonu’na katılmak istediklerini açıkladı.

12 Mayıs 2014 21:08


Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların düzenlediği ve uluslararası toplum tarafından tanınmayan referandumun ardından gerginlik sürüyor. Donesk bölgesindeki ayrılıkçıların liderlerinden Denis Puşilin ve Roman Liagin, bölgenin Rusya Federasyonu'na katılmasını düşünmesi için Moskova'ya çağrıda bulundu. Seçim Komisyonu Başkanı Liagin, ‘referandumun' ardından bunun ‘muhtemelen uygun bir adım olacağını' söyledi.

‘Referandum'a katılımın yüzde 75 oranında olduğunu ve oyların yüzde 89'unun bağımsızlık yönünde çıktığını ileri süren Puşilin, “Oylamayla bize egemenlik tanınmış, herhangi bir ülkeyle konfederasyon ya da federasyona gitme yönünde bağımsızca karar verme yetkisi verilmiştir” diye konuştu.

Kremlin, tartışmalı referandumun sonuçlarının halkın iradesinin tezahürü olduğu ve saygıyla karşılandığı açıklaması yapmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu açıklamayı hatırlatarak, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde yapılan referandumun sonuçlarının Kiev yönetimi ile diyalog halinde, güç ve şiddete başvurulmadan uygulanması gerektiğini söyledi. Lavrov, “Ümit ediyorum ki referandumun sonuçlarının uygulanması sivil şekilde gerçekleşir ve Donetsk ve Lugansk yetkilileri Kiev yönetimi ile diyaloğa girer. AGİT bu konuda destek olursa alkışlarız" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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