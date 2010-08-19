-RUSYA'YA GÖNDERİLEN HELİKOPTERLER GERİ DÖNDÜ TRABZON (A.A) - 19.08.2010 - Rusya'daki orman yangınlarına müdahale için Türkiye'den gönderilen 2 adet Kamov-32 tipi yangın söndürme helikopteri, görevlerini tamamlayarak Trabzon Havalimanı'na döndü. Rusya'da bir süre önce başlayan orman yangınlarına müdahalede bulunulması amacıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AFAD tarafından 2 adet yangın söndürme helikopteri gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı Yangın Harekat Merkezi ile sağlanan koordinasyon sonucu Trabzon'dan havalanan 2 adet Kamov-32 tipi yangın söndürme helikopteri, Rusya'daki orman yangınını söndürme faaliyetlerini tamamladı. Trabzon Havalimanı'na inen helikopterdeki personeli karşılayan Orman Bölge Müdürü Ahmet İpek, burada yaptığı açıklamada, Rusya'daki yangınlara müdahalede bulunan 11 kişilik ekibin, 10 günlük süre içerisinde havada 70 saat kaldığını söyledi. Rusya'daki orman yangınlarının meydana getirdiği zararın Türkiye ile kıyaslamasını yapan İpek, ''Edindiğimiz bilgilere göre 2010 yılında Rusya'da 755 bin hektar verimli, 240 bin hektar ise bozuk orman alanı yanmış. Bizim bölgemize bağlı Trabzon, Gümüşhane, Rize ve Bayburt illerinde dahi 580 bin toplam orman alanımız var. Bu neredeyse sorumluluk alanımızın 2 katı anlamına geliyor. Bizler görevlerini başarıyla tamamlayan arkadaşlarımızı bir kez daha kutluyoruz'' dedi. Operasyon Müdürü Aygün Iğdır ise 8 Ağustos'ta Rusya'daki yangınlara müdahale eden iki helikopterin havada 750 sorti yaptığını, her sortide 2 bin 500 litre su atıldığını kaydetti.