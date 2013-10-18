Edward Snowden: Rusya’ya gizli belge götürmedim

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) küresel casusluk programını ortaya çıkararak dünyanın gündemine oturan ve Rusya’ya sığınan Edward Snowden, New York Times gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Snowden, ‘Rusya’ya NSA faaliyetleri hakkında bilgi içeren hiçbir gizli belge getirmediğini’ söyledi.

Snowden, NSA belgelerini Rusya’ya gelmeden önce bulunduğu Hong Kong’da bıraktığını ifade etti. NSA’daki görevinden kaçtıktan sonra Temmuz ayı başında Guardian gazetesine açıklamalarda bulunmuştu. Hong Kong’ta gizli casusluk faaliyetleri hakkında tüm bildiklerini açıklayan ve Guardian’a belgeler sunan Snowden, Rusya’dan sığınma hakkı aldıktan sonra belgeleri yanına almadığını, ayrıca belgelerin Çinli istihbarat ajanlarının eline geçmesini de önlediğini belirtti. Snowden, New York Times’a yaptığı açıklamada, “Rusların veya Çinlilerin belgeleri ele geçirme olasılığı yüzde 0” ifadesini kullandı.

New York Times’ın ‘şifreli yazışmalar üzerinden gerçekleştirildiğini’ belirttiği röportajda, Snowden bugüne kadar yaptığı eylemleri savundu. ABD’li eski istihbarat ajanı, yapılan casusluk eylemlerinin açığa çıkarılmasının, gizli tutulmalarından daha az zarar verici olacağını söyledi.

'Belgeler Rusya ve Çin'in eline geçmedi'

Snowden, NSA’nın casusluk yöntemleri hakkında bilgi içeren belgeleri Hong Kong’taki gazetecilere bıraktığını yinelerken, belgeleri Rusya’ya getirmesinin ‘kamunun çıkarına hizmet etmeyeceğini’ söyledi.

Snowden, elinde belge bulundurmadığı bilgisini daha önce açıklamamasının sebebini, bu belgeleri elinde bulunduran gazetecilerin daha fazla soruşturmaya tabi tutulmasını önlemek olarak belirtti. 30 yaşındaki eski ajan, elinde belge bulunmamasının, NSA hakkındaki bilgilerin Rusya’nın eline geçmesini de engellediği belirtti.

ABD’li yetililer, NSA hakkındaki gizli belgelerin Rusya veya Çin’in eline geçmiş olabileceği endişesini dile getirmişti. Snowden, kendisini bir itirafçı olarak tanımlarken, ABD hükümeti tarafından casusluk yapmakla suçlanıyor.

Snowden, röportajında NSA’daki görevi esnasında yapılan faaliyetler sonrası gözlerinin açıldığını ve gizli belgeleri sızdırmaya karar verdiğini yineledi. Rusya’dan geçici sığınma hakkı alan Snowden, ABD’li yetkililerin ve diğer kesimlerin kendisine yönelttiği eleştirilere gerekli cevabı verdiğine inandığını ifade etti.