Rusya'ya giden Başbakan Yıldırım'ın uçağında Doğan Holding'ten sürpriz isim

Resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya giden Başbakan Binali Yıldırım’ın uçağında sürpriz bir ismin de olduğu öğrenildi. Odatv’nin haberine göre, uçakta Doğan Medya Grubu eski Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da yer aldı.

Mehmet Ali Yalçındağ, Rusya'nın lider arama motoru Yandex Türkiye’nin CEO’luğunu yürütüyor. Aynı zamanda Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Yalçındağ, RedHack'in sızdırdığı, kendi isminin de geçtiği e-postaların ardından Doğan Medya Grubu Başkanlığından istifa etmişti.

Yalçındağ'ın adı son olarak ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’la gündeme gelmişti. New York Times'ın geçtiği habere göre, Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Aydın Doğan’ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ’ın övgülerini ilettiği öne sürülmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonda görüştüğü söylenen Trump’ın, ‘yakın arkadaşı’ olarak nitelendirdiği Mehmet Ali Yalçındağ için “Sizin büyük bir hayranınız” ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.



RedHack mailleri istifasını getirmişti

RedHack'in yayımladığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait olduğu ileri sürülen maillerden, Mehmet Ali Yalçındağ'la alakalı bazı iddialar da ortaya çıkmıştı çıkmıştı. Bunun üzerine Doğan Medya Grubu Başkanı Yalçındağ istifa etmişti.