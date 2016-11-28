ABD, Erdoğan'a "Mehmet Ali Yalçındağ yakın dostum" diyen Trump'ı tartışıyor; ortaklık Doğan Grubu'na mı yarayacak?

New York Times, ABD Başkanı seçilmeden önce şirketleriyle ilgili tüm yetkilerini çocuklarına devredebileceğini açıklayan Donald Trump’ın tarafsızlığının tartışıldığını yazdı. Gazetenin dünkü sayısında yayımlanan bir makalede, Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmede Doğan Medya Grubu eski Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’dan “Yakın dostum” diye bahsetmesi hatırlatıldı.

Makalede, 45. ABD Başkanı’nın Trump Towers’ta Doğan Grubu’yla olan ortaklığı hatırlatıldı ve bu görüşmenin Doğan Grubu’na ‘koruma’ sağlayacağı öne sürüldü.

New York Times, görüşmeyle ilgili 44. ABD Başkanı Barack Obama’nın Etik Danışmanı Norm Eisen’in görüşlerine yer verdi. Norm Eisen, görüşmeyi ‘tamamıyla uygunsuz’, ‘yanlış’ ve ‘ayıplanması’ gereken bir davranış olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz yıllarda Doğan Grubu’na yönelik milyar dolarlık vergi cezalarının da gündeme getirildiği makalede, “Trump’ın Yalçındağ ile ilgili sözleri şirket için büyük bir kâr sağlıyor. Trump’ın seçim zaferinden sonra şirketin hisselerinin yükselişe geçmesinin bir sebebi var” ifadelerine yer verildi.

New York Times’ın analizinde Trump’ın seçilmesinden bir hafta sonra Manhattan’daki Trump Kulesi’nde Hint iş ortaklarıyla buluştuğu da hatırlatıldı.

Makalede yer alan iddialardan biri de Trump’ın Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile yaptığı görüşmede telefonunu kızı Ivanka Trump’a vererek Buenos Aires’te adını taşıyan bir binanın yapılması için yürüyen izin sürecini hızlandırmasını konuştuğu oldu. Bu iddia her iki ismin sözcüleri tarafından yalanlanmıştı.

Ivanka Trump’ın babasını Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile yaptığı görüşmeye katılması da makalede hatırlatıldı.