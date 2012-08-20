Rusya'ya gidecek Fenerbahçeli taraftarlara uyarılar

Fenerbahçe, salı akşamı Moskova'da Şampiyonlar Ligi Play Off ilk maçında Spartak Moskova karşısına çıkıyor. Lujnik Stadı'nda başlayacak olan maçı "birkaç bin" Türk taraftarın da izlemesi bekleniyor. Spartak kulübü tarafından Türkiye'ye yollanan ve F.Bahçe kulübü eliyle taraftarlara dağıtılan biletlerin yanı sıra, Moskova'da da hem Lujnik'teki stat gişelerinden, hem de internette maç bileti almak mümkün. F. Bahçe taraftarlar için, kale arkasındaki "D tribünü" ayrılmış durumda. Burada bilet fiyatları 450 ila 600 ruble arasında değişiyor. Biletleri, maç günü de almak mümkün. Kapasitesi 80 bini aşan Lujnik Stadı'nın dolması beklenmiyor, bu yüzden bilet sorunu da yok.

F. Bahçe, pazar sabahı geldiği Moskova'da idmanlarla maça hazırlanırken, Türk taraftarlar da yavaş yavaş Moskova'ya akın etmeye başladı. En çok bugün ve yarın sabah Moskova'ya Türk taraftar gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçeli taraftarlara uyarılar

TürkRus.Com, Rusya'ya ve özellikle Moskova'ya yabancı taraftarlar-ziyaretçiler için kısa bir "ne yapmalı- ne yapmamalı" listesi hazırladı:

Rusya, Türkiye gibi taraftar taşkınlıklarının sık sık olaylara neden olduğu bir ülke. Spartak Moskova ise, ülkenin "en ateşli" taraftar kitlesine sahip takım olarak biliniyor. Genel olarak Spartak Moskova taraftarlarından şikâyet yok ama içlerindeki bazı küçük grupların "aşırı milliyetçi" hareketlerle ilişkileri olduğu, maçlar dışında bile zaman zaman Moskova'da ırkçı saldırılara adlarının karıştığı sır değil. Stada açtıkları ırkçı pankartlar, attıkları sloganlar nedeniyle aldıkları cezalar da biliniyor. Bu yüzden özellikle Moskova sokaklarında, metrolarda, tenha yerlerde, gece geç saatlerde F. Bahçe taraftarlarının dikkatli olması şart. Stat veya çevresinden de benzer tehdit ve tehlikeler olabilir ama oralarda polisim bu maça özel önlemler alacağı biliniyor. Oysa maç mekânından uzaklaştıkça tehlikeler artabilir. Onun için bayrak, flama ya da forma ile gezilirken dikkatli olunması, çok küçük gruplar halinde ve yalnız dolaşılmaması, kesinlikle "tahrik edici" şeklinde yorumlanacak sloganlar atılmaması önemli. Bugüne dek Spartak taraftarlarının CSKA ya da Zenit gibi ezeli rekabet içindeki takımların taraftarlarıyla kavgaları sık oldu ama yabancı ülke takımlarının maçları genelde olaysız, sakin geçti. Yine de "tahrik unsuru" sayılabilecek tavırlardan kaçının. Sadece Rus taraftarlarının tepkisini çekmezsiniz, polisten de sert reaksiyon görebilirsiniz.

Maç günü, Lujnik Stadı'na en yakın metro istasyonu olan Sportivnaya'dan stada kadar polis kordonu olacak. Böylece güvenlik sağlanacak. Stada arabanızla gelmemeye, metroyu kullanmaya ve Sportivnaya metrosu çıkışında gruplar halinde toplanarak polislerin gözetiminde stada gidip gelmeye dikkat edin. Arabayla gelenler, her anlamda "daha yüksek risk" ve park sıkıntısı olacağını unutmasın.

Rusya'da gösteri yürüyüşü yasası, muhaliflerin hayatını zorlaştırmak için kısa süre önce zorlaştı. Kamu düzenini bozanlar gözaltına alındıklarında 15 güne kadar tutuklanabiliyor. Yan statta ya da çevresinde bir olaya karışıp polis tarafından gözaltına alınırsanız uzun bir süre Moskova'da "zorunlu misafir" olabilirsiniz, bundan kaçının!

Rusya artık vizesiz. Ama dikkat: Pasaportunuz çok eskiyse, yıpranmışsa, hele de sayfaları tel dikişten çıkmışsa, sakın Rusya uçağına binmeyin. Çok büyük ihtimalle Moskova'daki gümrük görevlisi sizi ülkeye sokmaz ve aynı uçakla geri gidersiniz. Pasaportunuzun geçerlilik süresi 6 aydan az ise aynı risk geçerli.

Rusya'ya giriş çıkışlarda, gümrükte size verilecek olan "göçmenlik kartı (immigrasyon) formu"nu kesinlikle atmayın, iyi saklayın. Onun size verilecek nüshasını, ülkeden çıkarken gümrük polisine iade edecekseniz. Yoksa idari ceza yiyebilir, uçağınızı kaçırabilirsiniz.

Gümrük polisi isterse otel rezervasyonu ve dönüş bileti dâhil belgeler sorabilir, isterse hemen geçiş mührü vurur. Bu biraz da sizin tavrınıza, duruşunuza, hareketlerinize bağlı. Gümrükte sıra beklerken gürültü yapmayın, polisle tartışmayın, soruları Rusça ya da İngilizce cevaplamanız beklenir, unutmayın.

Ülkeye girerken beyansız en fazla 3 bin dolar, resmi beyanda bulunarak en fazla 10 bin dolar nakit taşıyabilirsiniz. Ama bu hatayı yapmayın. Rusya'da hemen her yerde kredi kartı kabul edilir. Üzerinizde fazla nakit taşımayın.

Şehre en kolay ulaşım, özel trenlerledir. Onları tercih edin. Hem taksiden çok daha ucuzdur, hem trafik çilesi çekmeden merkeze varırsınız.

Dolar alış kuru şu an piyasada 31-32 ruble civarı. Paranızı, caddelerde bol bol görebileceğiniz döviz bürolarında (obmennıy punkt) bozdurabilirsiniz. Paranızı alırken dikkatle sayın. Bazen tabelada yüksek kur yazar, parayı düşük kurdan bozarlar, sorana da "O yüksek kur 1000 dolar ve üzeri için geçerlidir" derler, dikkat edin. Genelde para komisyonsuz bozulur, unutmayın.

Roaming konusunda dikkatli olun. Özellikle de cep telefonuyla internet kullanırken. Dönüşte fatura ağır olabilir. Eğer Türkiye'yi (mesela İstanbul'u) arayacaksanız 810-90'la başlayın, sonra mesela 212 kod, sonra telefon numarasını arayın. Rusya içinde bir numara arayacaksanız yine önce 8, sonra kod (mesela 495 veya 926...) sonra 7 haneli numarayı çevirin.

Gittiğiniz ülkenin yemeğini tatmak iyi fikir. Eğer öyleyse, ekonomik fiyata "Yolki Polki", "Mu Mu" ya da "Taras Bulba" restoran zincirlerini sorun. Farklı kaygılarla Türk mutfağı ararsanız, Eski Arbat'ta Bosfor, Paveletskaya'da Ocakbaşı, ya da Afi Mall AVM'de Kitchenette önerilir. Ortalama, mütevazı bir öğün yemek 500 ruble ile 1000 ruble arasında değişebilir. Restoranlarda öğlen "business lunch" set menüleri olur, 300-400 rubleye doyulabilir. Zaten tatile gelen ve para hesabını yapmayanlar için zaten sorun yok!

Her birinizin burada "Türkiye'nin fahri elçisi" olduğu gerçeğin unutmayın. Sadece Moskova'da 30 binden fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşıyor. Yılardır bu ülkede imajımızı gittikçe daha da iyiye gidiyor. Yapacağınız yanlış hareketlerin faturasının tüm Türklere kesileceğini lütfen unutmayın.

Moskova'ya sadece maç seyretmeye değil, "Moskova gecelerini fethetmeye" gelenler için özel not: Moskova, cinsel hastalıkların ve de AİDS’in en yaygın olduğu dünya şehirlerinden biridir. Bunu unutmayın. Ayrıca, biriyle tanışsanız bile "davet edeceği mekâna" sakın gitmeyin. Hiç değilse burada yaşayanların "tavsiyelerine" kulak verin. Çünkü bu tür davetler sık sık gasp ve yaralama ile sonuçlanıyor. Moskova'ya keyifle maç seyretmeye geldiyseniz, "üçüncü sayfa haberi" olmadan gitmeye bakın.