Rusya'ya bir doping darbesi daha



Dünya Anti Doping Ajansı WADA, kurallara uymadığı gerekçesiyle Rusya Dopingle Mücadele Ajansı RUSADA'nın üyeliğini askıya aldı. Konuyla ilgili açıklama WADA'nın Colorado Springs'teki toplantısı sırasında yapıldı.

Daha önce de Rusya Atletizm Federasyonu'nun üyeliği Dünya Atletizm Federasyonları Birliği IAAF tarafından dondurulmuş ve Rus atletlerinin Dio De Janeiro'daki 2016 yaz olimpiyat oyunlarından ihraç edilmesi ihtimali belirmişti.

RUSADA beynelmilel kurallara uymadığı sürece bu ülkede büyük spor müsabakaları düzenlenemeyecek. WADA Genel direktörü David Howman Rus atletlerin tahlillerinin yabancı anti doping merkezlerinde yaptırılmasının planlandığını söyledi.

Dünya Anti Doping Ajansı, Andora, İsrail, Arjantin, Bolivya ve Ukrayna dopingle mücadele ajanslarının da kurallara uygun çalışmadığını açıkladı. Belçika, Fransa, Yunanistan, Meksika, İspanya ve 2016 yaz olimpiyat oyunlarının ev sahibi Brezilya WADA tarafından izlemeye alındı.