Rusya'ya ait insansız hava araçları Suriye semalarında

Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Suriye üzerinde keşif uçularına başladığı duyuruldu. Reuters haber ajansına konuşan ABD yetkilileri, kaç İHA’nın Suriye hava sahasında keşif yaptığı ya da operasyonun kapsamı hakkında daha fazla bilgi veremeyeceklerini belirtti.

Reuters’in haberine göre, Suriye’de keşif görevi yapan Rus insansız hava araçlarıyla ilgili olarak Pentagon bir açıklama yapmazken; Russia Today (RT) Arapça servisine konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ise IŞİD ve el Nusra Cephesi gibi örgütlerle mücadelede Rusya’nın sağladığı desteğin yeni bir durum olduğunu, Moskova’nın operasyonlara katılması durumunda ise Suriye üzerine kurulan tüm planların altüst olacağını söyledi.

'Türkiye ve Ürdün, sınırdan teröre destek veriyor'

ABD saldırılarının sonuçlarının rapor edilmediğini ve sonuçlarının hissedilmediğini söyleyen Muallim, IŞİD ve Nusra Cephesi ile sahada mücadele edebilecek tek gücün Suriye ordusu olduğunu belirterek, Türkiye ve Ürdün’ü ise sınırdan geçişlerde “teröre destek vermekle” suçladı.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun BM kararlarını ihlal ettiğini söyleyen Muallim, “Uluslararası topluma sormak istiyoruz, BM Güvenlik Konseyi’nin, güç kullanımını belirleyen 7. Bölüm hakkında aldığı kararların yerine getirilmesi için ne yaptınız? Komşu ülkeler terörle mücadelede Güvenlik Konseyi kararlarını uyguladı mı?” sorularını yöneltti.

“Terörle mücadelede samimi olan tüm ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını” ifade eden Muallim, Rusya ile artan ilişkilerin tehdit olarak görülmesi ve hukuk dışı işbirliği algısının oluşmasını da eleştirdi. Muallim, “Moskova uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ediyor. Ülkemizin egemenliğine saygı duyuyor. Bizim masanın altında gizlediğimiz hiçbir şeyimiz yok. Rusya’yı dostumuz ve stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya: Esad yönetimi isterse IŞİD'e karşı asker gönderme konusunu görüşebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye yönetiminin talep etmesi durumunda, bu ülkeye IŞİD’e karşı mücadele için asker gönderme konusunu ikili ilişkiler kapsamında ele alacaklarını söylemişti.

“Eğer Şam yönetimi bize IŞİD’le mücadele için asker göndermemiz konusunda resmi başvuruda bulunursa bu konuyu ikili ilişkilerimiz kapsamında ele alarak müzakere edeceğiz” diyen Peskov’un açıklamasından önce Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye televizyonuna konuşarak, “Şu anda Rus ordusu ortak bir savaşa katılmıyor. Eğer böyle bir ihtiyaç olursa, bunun üzerinde çalışır ve bunu talep ederiz” demişti.