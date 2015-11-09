Rusya, doping iddiaları nedeniyle Uluslararası Atletizm Birliği'nden çıkarılabilir



Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın soruşturma komisyonu, Rusya'da doping kullanımı ile ilgili olarak hazırladığı 323 sayfalık raporu açıkladı.

Raporda Rusya'da atletizm sporunda doping maddelerinin yaygın olarak kullanıldığı belirtilerek Rusya'nın Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nden (IAAF) çıkarılması tavsiye edildi. Ayrıca beş Rus atlet ve beş antrenörün de ömür boyu atletizm sporundan men edilmeleri istendi.

"Sahtekarlık kültürü"

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın eski başkanı Richard Pound'un başkanlığındaki soruşturma komisyonu, "Rus atletler arasında doping sahtekarlığının sistematik olarak yapıldığı ve sahtekarlık kültürünün derin bir şekilde yerleştiği" saptamasında bulundu.

Komisyon, Moskova'daki kontrol laboratuvarının kapatılmasını ve direktörünün de görevden alınmasını istedi. Uzmanlar, Rusya Spor Bakanı Vitali Mutko'yu da "bazı doping numunelerinde manipülasyon yapılmasını" istemekle suçladı.

Suçlamaları kabul etmeyen Rus yetkililer ise eleştirilerin "siyasi amaçlı" olduğunu öne sürdü.