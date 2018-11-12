Rusya/Novak: Petrolde arz ve talep dengesi 2019 ortasında sağlanır

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Kasım (DHA) - Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, küresel petrol piyasasında arz ve talep dengesinin 2019 yılının ortasında sağlanacağını ve \"hatta petrol eksikliğinin hissedileceğini\" söyledi.

Novak OPEC Denetleme Komisyonu toplantısında yaptığı açıklamada, \"Önümüzdeki yılın ortasında talep artışı dikkate alınınca piyasada denge olacak ve hatta talep tekliflerin üzerine bile çıkabilir\" dedi.

OPEC ve üye olmayan ülkeler (OPEC+) 2016 sonunda Viyana’da petrol üretiminin Ekim 2016’daki düzeyden günde 1 milyon 800 bin varil azalması konusunda anlaştılar. Bunun 300 bin varili Rusya’ya ait .

Rusya’da petrol üretimi Ekim 2016’da günde 11 milyon 247 bin varil düzeyinde gerçekleşti. Rusya bu düzeyden günde 300 bin varil azaltarak 10 milyon 947 bin varile düşürdü.

Anlaşma 2017 yılının başında başlatıldı ve 2018 sonuna kadar uzatıldı. Haziran 2017’de OPEC+ anlaşma koşullarının fazla yerine getirilmesinden uzaklaşma hedefini onayladı. Bunun pratikte üretimin günde 1 milyon varil artırılması anlamına gelecek.