Rusya’nn ABD seçimlerine müdahalesi soruşturmasında yeni gelişme

Nafiz Albayrak / New York, 30 Ekim (DHA) - ABD Başkan Donald Trump’ın başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanyanın kısa bir süre başkanlığını yapan Paul Manafort ile eski iş ortağı Rick Gates, Rusya soruşturması kapsamında Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın Washington bürosuna teslim oldu.

Manafort ve Gates’in bugün mahkeme önüne çıkarılmaları ve kendilerine yöneltilen 12 ayrı suçlamanın yüzlerine okunması bekleniyor.

ABD\'de 2016 yılındaki seçim kampanyası döneminde Haziran ve Ağustos ayları arasında Trump kampanyasının başkanlığını yapan Paul Manafort’un Ukrayna ve Rusya’da lobicilik faaliyetleri yürüttüğü, Ukrayna’daki Rusya yanlısı bir siyasi partiden milyonlarca dolarlık yasadışı ödeme almış olabileceği öne sürülüyor. Manafort’un uzun yıllardır iş ortağı olan Rick Gates’in çok sayıda Rus ve Ukraynalı üst düzey yetkiliyle bağı olduğu savunuluyor.

İddianameyi hazırlayan FBI başkanı Robert Mueller, Paul Manafort’un yanısıra Başkan Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in yürüttüğü faaliyetleri de mercek altına alıyor.

Flynn, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve diğer üst düzey yetkililere, Rusya’nın Washington büyükelçisiyle yaptığı görüşmeler hakkında yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle, göreve gelmesinin üzerinden bir ay geçmeden Başkan Trump tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.