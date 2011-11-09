-Rusya'nın uzay aracı Dünyanın yörüngesinde MOSKOVA (A.A) - 09.11.2011 - Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden Mars'a gitmek üzere dün gece fırlatılan Rus uzay aracı Dünya'nın yörüngesinden ayrılamadı. Rus uzay ajansı Roskosmos Başkanı Vladimir Popovkin, bu sorunu çözmek için üç günleri bulunduğunu belirterek, "Motor çalışmadı. Uzay aracı güneş sisteminin yıldızlarına doğru yönlenemedi, ancak bataryaların hala çalışması sayesinde bu sorunu çözebilmek için üç günümüz bulunuyor" dedi. Uzmanların, uzay aracının bataryaları tamamen boşalmadan yeni bir uçuş programı yüklemek için üç günleri bulunduğunun altını çizen Popovkin, "Bunun bir başarısızlık olduğunu söylemeyeceğim. Bu beklenmedik bir durum, ama aşılabilir" diye konuştu. Rusya, Mars'ın uydularından Phobos'a numune alıp üç yıl içinde Dünya'ya getirecek uzay aracını dün gece fırlatmıştı. Rus uzay ajansı Roskosmos internet sitesi, Phobos-Grunt (Rusça Phoso-Yer) uzay sondasını taşıyan Zenit füzesinin Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden dün TSİ 22.16'da yapılan fırlatma işlemini canlı yayınlamıştı.