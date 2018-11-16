Rusya'nın uluslararası rezervleri bir haftada 1 milyar 800 milyon dolar arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 16 Kasım (DHA) - Rusya Merkez Bankası, bir hafta içerisinde Rusya’nın uluslararası rezervlerinin 1 milyar 800 milyon dolar artarak 9 Kasım itibariyle 2 Kasım’daki 459 milyar 700 milyon dolardan, 461 milyar 500 milyon dolara yükseldiğini duyurdu.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Bir haftada uluslararası rezervlerinin hacmi pozitif yeniden değerlendirmenin bir sonucu olarak 1 milyar 800 milyon dolar veya yüzde 0.4 arttı. Böylelikle uluslararası rezervler itibariyle 459 milyar 700 milyon dolardan 461 milyar 500 milyon dolara yükseldi” denildi.

Rusya’nın uluslararası rezervleri, Merkez Bankası ve Rusya Federasyonu hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor. Rezervler tarihin en yüksek seviyesine Ağustos 2008’de 598 milyar dolara yükselerek ulaştı.