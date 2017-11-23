Rusya’nın “uçan radarı” A-100 AWACS'ın ilk uçuşu başarılı

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Rusya tarafından üretilen “uçan radar” A-100 model Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Sistemi Uçağı (AWACS) ilk uçuşunu başarıyla yaptı.

Dört motorlu stratejik nakliye uçağı Ilyushin II-76MD-90A (II-476) yenilenmiş gövdesi temel alınarak geliştirilen prototip “A-100 Premier” ilk olarak Taganrog Havacılık Bilim ve Teknoloji Kompleksi’nden (TANTK) havalandı.

A-100, Rus ordusu bünyesinde hizmet veren ve Suriye\'de de görev yapan A-50 Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Uçağı\'nın daha geliştirilmiş bir versiyonu olacak.

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azov Denizi yakınlarındaki TANTK’ta gerçekleşen ilk uçuş öncesinde uçağın tüm sistemlerinin kontrol edildiği, A-100 uçağının yabancı rakiplerine göre daha üstün özellikleri bulunduğu ve yeni nesil hedefleri tespit edebilecek kapasitede olduğu aktarıldı. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

- A-100 prototipinin ilk uçuşundan görüntüler