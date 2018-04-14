Rusya'nın Suriye tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde reddedildi

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki hava saldırıları sonrası BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıran Rusya'nın Konsey'e sunduğu karar tasarısı reddedildi.

ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye yönelik "saldırganlıklarının" kınanması çağrısı yapılan tasarı ABD'nin kınanması talebini de içeriyordu.

Rusya'nın dışında sadece Çin ve Bolivya tasarıya destek verdi. 8 ülke tasarının aleyhinde oy kullanırken, 4 ülke de çekimser kaldı.

BM Güvenlik Konseyi'nin bir karar tasarısını kabul etmesi için 15 üyenin 9'unun "Evet" oyu vermesi ve daimi 5 üyeden (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin) hiçbirinin veto hakkını kullanmaması gerekiyor.

BM Genel Sekreteri'nden itidal çağrısı

Oturumun başında bir konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Konsey üyesi tüm ülkelere, itidallı davranmaları ve Suriye'de gerginliği artırıcı adımlardan kaçınmaları çağrısı yaptı.

Guterres, BM'nin, Suriye'nin Duma kentinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarını soruşturması gerektiğini, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyetinin bölgede incelemeler yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya: Suriye'deki saldırılarla uluslararası hukuk ayaklar altına alındı

Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'ye yönelik saldırılar ile uluslararası hukukun bariz bir şekilde ayaklar altına alındığını söyledi.

Vassily Nebenzia, "Suriye'ye yönelik saldırganlık, felaket boyuttaki biri insani durumu daha da kötü hale getiriyor" dedi.

ABD: Suriye rejimi irademizi sınayacak kadar aptalsa, bu baskıyı muhafaza etmeye hazırız

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin yeniden kimyasal silah kullanması halinde ülkesinin yeniden "atışa hazır" olacağını söyledi.

Nikki Haley, "Suriye'nin kimyasal silah programını sekteye uğrattık. Eğer Suriye rejimi irademizi sınayacak kadar aptalsa, bu baskıyı muhafaza etmeye hazırız" dedi.

Haley, Rusya'nın geçmiş vetolarının, Esad tarafından "kimyasal silah kullanması için bir yeşil ışık" olarak kullanıldığını, ABD'nin Şam rejiminin yeniden "toplum katliam" yapmasına izin vermeyeceğini belirtti.

İngiltere: Suriye'ye yapılan "insani bir müdahale"dir

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, ülkesinin Suriye'deki hava saldırılarına katılmasını "insani bir müdahale" olarak nitelendirdi ve sadırıların yasal olarak meşru olduğunu söyledi.

Karen Pierce, "Suriye rejimi 7 yıldır halkını öldürüyor. Kimyasal silahların kullanımı hem savaş suçudur, hem de insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." dedi.

Fransa: Saldırıdan Esad rejiminin sorumlu olduğundan hiçbir şüphemiz yok

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, ülkesinin, Suriye'nin Duma kentindeki kimyasal saldırıdan Beşar Esad rejiminin sorumlu olduğu konusunda hiçbir şüphesi olmadığını söyledi.

François Delattre, saldırının "güçlü bir yanıt" gerektirdiğini belirtti.

Suriye'deki 105 hedefin 85'i Amerikan, 12'si Fransız, 8'i de İngiliz füzeleriyle vurulmuştu.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, kimyasal silahlarla ilişkili olduğunu öne sürdüğü başkent Şam yakınında bir araştırma merkezini ve Humus'un batısında yer alan bir depo ile bir komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.