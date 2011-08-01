Rusya'nın Sesi İstanbul'da stüdyo açtı

Hazal Özvarış / T24

BBC Türkçe ve Amerika'nın Sesi radyo yayınlarına son verirken Rusya'nın Sesi, Türkçe içeriklerini üretmek üzere İstanbul'da stüdyo kurdu. Haber ve müzik içeriği üretilecek stüdyonun çalışmaları, Türkiye'nin saygın haberci, radyocu ve yazarlarının da katılımıyla yapılacak. Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov ile Rusya'nın Sesi Başkanı Andrey Bystritzkiy'nin basın toplantısıyla açılışı yapılan stüdyoda üretilecek içerikler, Türkiye'de Radyo Kuzey'de yayınlanacak. Andrey İsaev yönetiminde çalışacak stüdyoda üretilecek içeriklerin yayın yönetmenliğini, NTV radyolarında kurucu ve yönetici olarak görev yapan Barbaros Devecioğlu üstlendi.

Bünyesinde üç ayrı stüdyonun bulunduğu Güneşli'deki ofisin açılışında Putin'in Basın Sözcüsü Peskov ile Rusya'nın Sesi Radyosu (RUVR) Başkanı Andrey Bystritzkiy konuştu. İyi derecede Türkçe konuşan ve Türkiye'de tatil yaptığını anlatan Peskov, "Rusya'nın Sesi uzun zamandır yayın yapıyordu. Ancak eski teknolojileri kullanıyordu. Artık FM bandından tüm dünyaya yayın yapmak için çaba harcıyor. Haber için, dünyaya Rusya'yı daha objektif anlatabilmek için ilişkilerimizin çok iyi olduğu Türkiye ile anlaştık" dedi.





Ana unsur haber

Radyonun ana unsurunun haber olduğunu söyleyen Peskov, şöyle devam etti:

“Haberler önemli. ama bugün sadece haberlerle dinleyicileri tatmin etmek mümkün değil. İnsanlar eğlence de ister, haber de ister. Bu iki format arasında bir denge bulunduğunda o zaman ilgi çekici bir istasyon olacaktır. Benim bildiğim kadarıyla büyük kısmı müzik ve biraz daha az hacimde haberler olacak. Ama ümit ederim ki bu haberler gerçekten ilginç ve canlı haberler olacak...”

Hakan Aksay Peskov ile kayıt yaptı

Stüdyonun açılışında Rusya'da uzun süre gazetecilik yapan ve Vladimir Putin'in elinden Puşkin Madalyası alan gazeteci Hakan Aksay, Dmitriy Peskov ile bir söyleşi kaydı yaptı.

Stüdyonun açılışına Rusya Başbakanı Viladimir Putin’in Basın Danışmanı Dimitry Peskov ile Rusyanın Sesi Radyosu Başkanı Adrey Bystritzkiy'nin yanı sıra Rusya'nın Sesi Radyosu Başkan Yardımcısı Yuriy Minaev, Andrey İsaev ve Barbaros Devecioğlu yönetimindeki stüdyo ekibi ile Radyo Kuzey Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Kılınç da katıldı.

Washington, New York, Londra, Kiev, Bağdat ve Kabil gibi dünyanın birçok merkezinde yayın yapan Rusya'nın Sesi için İstanbul stüdyosunda üretilecek içerikler Türkiye'de İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Bursa'da dinlenebilecek. İçeriklerin yayınlanacağı Radyo Kuzey, İstanbul'da 101.4 frekansından yayın yapıyor.

