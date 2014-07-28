'Rusya'nın saldırısını görüntüledik'

21 – 26 Temmuz tarihleri arasında kaydedilen uydu görüntülerine göre
Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar, Rusya tarafından kendilerine sağlanan
toplarla Kiev birliklerine ateş açıyor.
ABD'li yetkililere göre, görüntüler, Rusya topraklarından Kiev birliklerini hedef
alan füze atışlarının yapıldığını ortaya koyuyor.
AB, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların sertleştirilmesini kararlaştırmış, 15 Rus
ve Ukraynalı, 9 Rus şirketi ve 9 da Rus kuruluşu yaptırım listesine eklenmişti.
Moskova'nın uyarısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Brüksel'in yeni yaptırım kararlarına tepki gösterdi.
"Yaptırım listesinin genişletilmesi, AB'nin uluslararası ve bölgesel güvenlik
konusunda işbirliğinden vazgeçtiğini ortaya koyuyor" denilen açıklamada,
terör ve organize suçla mücadelede AB ile yürütülen işbirliğine son
verilebileceği uyarısı dile getirildi.