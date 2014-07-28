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Dünya
Deutsche Welle

'Rusya'nın saldırısını görüntüledik'

ABD, Rusya'nın Ukrayna birliklerini vurduğunu ileri sürdü. Amerikan İstihbaratı'nca elde edilen uydu görüntüleri iddialara kanıt olarak sunuldu.

28 Temmuz 2014 14:03


21 – 26 Temmuz tarihleri arasında kaydedilen uydu görüntülerine göre
Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar, Rusya tarafından kendilerine sağlanan
toplarla Kiev birliklerine ateş açıyor.

ABD'li yetkililere göre, görüntüler, Rusya topraklarından Kiev birliklerini hedef
alan füze atışlarının yapıldığını ortaya koyuyor.
 
AB, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların sertleştirilmesini kararlaştırmış, 15 Rus
ve Ukraynalı, 9 Rus şirketi ve 9 da Rus kuruluşu yaptırım listesine eklenmişti.

Moskova'nın uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Brüksel'in yeni yaptırım kararlarına tepki gösterdi.
"Yaptırım listesinin genişletilmesi, AB'nin uluslararası ve bölgesel güvenlik
konusunda işbirliğinden vazgeçtiğini ortaya koyuyor" denilen açıklamada,
terör ve organize suçla mücadelede AB ile yürütülen işbirliğine son
verilebileceği uyarısı dile getirildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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