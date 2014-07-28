'Rusya'nın saldırısını görüntüledik'



21 – 26 Temmuz tarihleri arasında kaydedilen uydu görüntülerine göre

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar, Rusya tarafından kendilerine sağlanan

toplarla Kiev birliklerine ateş açıyor.

ABD'li yetkililere göre, görüntüler, Rusya topraklarından Kiev birliklerini hedef

alan füze atışlarının yapıldığını ortaya koyuyor.



AB, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların sertleştirilmesini kararlaştırmış, 15 Rus

ve Ukraynalı, 9 Rus şirketi ve 9 da Rus kuruluşu yaptırım listesine eklenmişti.

Moskova'nın uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Brüksel'in yeni yaptırım kararlarına tepki gösterdi.

"Yaptırım listesinin genişletilmesi, AB'nin uluslararası ve bölgesel güvenlik

konusunda işbirliğinden vazgeçtiğini ortaya koyuyor" denilen açıklamada,

terör ve organize suçla mücadelede AB ile yürütülen işbirliğine son

verilebileceği uyarısı dile getirildi.