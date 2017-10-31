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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'nın propagandası 126 milyon ABD'liye ulaştı

Son iki yılda ABD siyasetiyle ilgili Rusya kaynaklı Facebook paylaşımlarının 126 milyon Amerikalıya ulaştığı bildiriliyor. Çoğu paylaşımın toplumu bölmeyi amaçlayan unsurlar içerdiği kaydediliyor.

31 Ekim 2017 20:02

İnternet alanındaki dev şirketler, 2016 yılında ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale edip etmediğinin araştırıldığı soruşturma kapsamında Kongre'ye Rusya kaynaklı operasyonlar konusunda bilgi vermeye hazırlanıyor.

Bu hafta Kongre'ye Twitter ve Google ile beraber ifade vermeye hazırlanan Facebook'un verilerine göre, ABD siyasetini etkilemek amacıyla Rusya kaynaklı Facebook paylaşımlarının sayısının bugüne kadar tahmin edilenden çok daha yüksek. Reuters'ın paylaştığı bilgiye göre, Haziran 2015 ile Ağustos 2017 arasında, Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan ve muhtemelen bir 'trol fabrikası' olan 'İnternet Araştırma Ajansı' adlı kurumdan yaklaşık 80 bin paylaşım yapıldı ve bir kısmı sahte olan hesaplarla yapılan paylaşımların 126 milyon ABD'liye, yani ülkedeki seçmenlerin yaklaşık yarısına ulaştı.

Haberde, çoğu paylaşımın toplumu bölmeyi ve sosyal ve politik gerginliği tetiklemeyi amaçlayan unsurlar içerdiği, örneğin Afroamerikanlara ve Müslümanlara yönelik nefreti körükleyen paylaşımlarla Trump yandaşlarının harekete geçirilip Clinton destekçilerinin motivasyonlarının azaltılmasının hedeflendiği kaydediliyor.

Twitter'ın da Rusya ile bağlantılı 2752 şüpheli hesap tespit ettiği ve askıya aldığı haber veriliyor. Kısa bir süre öncesine kadar bu sayının yaklaşık 200 olduğu tahmin ediliyordu. Bu hesapların da 'İnternet Araştırma Ajansı' kaynaklı olduğunun tespit edildiği ve isimlerinin ABD yetkililerine iletildiği bildiriliyor.

Google'ın ise, muhtemelen Rus casuslar tarafından teşvik edilen 18 YouTube kanalı keşfettiği, ancak bu kanallardan paylaşılan 1108 videoyaya yüksek oranda erişim sağlanmadığı belirtiliyor.

Amerikan Kongresi tarafından yürütülen soruşturmada, başkanlık seçimlerine Rusya'nın olası müdahalesi araştırılıyor.Amerikan gizli istihbarat teşkilatları, Rus hükümetinin şimdiki Başkan Donald Trump'a avantaj sağlayacak şekilde seçim kampanyasına müdahale ettiği sonucuna varmıştı. Rusya ve Trump bu iddiaları reddediyor.

Reuters,AÜ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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