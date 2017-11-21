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Dünya

Rusya’nın petrol ve doğalgaz üretimi arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Kasım (DHA) – Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat), Ocak-Ekim aylarında petrol üretiminin yıllık yüzde 0

21 Kasım 2017 13:05

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Kasım (DHA) – Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat), Ocak-Ekim aylarında petrol üretiminin yıllık yüzde 0.2 ve doğalgaz üretiminin ise yıllık yüzde 12 arttığını bildirdi.
Ekim ayında petrol üretim hacmi 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 2.1 düşüşle 46.5 milyon ton seviyesine geriledi. Eylül 2017’ye göre ise bu değerde yüzde 4.5’lik artış yaşandı.
Aynı zamanda, Ekim ayında doğalgaz üretimi 55.1 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşti. Üretim hacmi ise yıllık anlamda yüzde 2.2, aylık anlamda ise yüzde 15.8 oranında arttı.

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