Rusya’nın petrol ve doğalgaz ihracatı gelirleri yükseliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Aralık (DHA) - Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), 2017 yılının Ocak-Ekim aylarında önceki yılın aynı dönemine göre petrol ihracatı gelirlerinin yüzde 28.9 oranında artarak 76.93 milyar dolara vardığını belirtti.

Rus haber ajansı Prime’de yer alan haberde, yılın ilk dokuz ayında petrol ihracatının toplam hacminin de yüzde 0.5 artışla 213.716 milyon ton olarak tespit edildi.

2016 yılının Ocak-Ekim dönemine göre 2017 yılının ilk dokuz ayı içerisinde ihraç edilen doğalgaz gelirleri de yüzde 22.1 oranında yükselerek 29.8 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde Rusya’nın doğalgaz ihracat hacmi de yüzde 6.3 artışla 168.2 milyar metreküp oldu.

Rusya, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile varılan üretim kısıntısı anlaşması gereği, günlük petrol üretimini 300 bin varil azaltacağını taahhüt etmiş ve ekim ayı itibarıyla da günlük üretimini 308 bin varil düşürmüştü.