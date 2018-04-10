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Dünya

Rusya'nın otomobil ithalatı arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Nisan (DHA) - Federal Gümrük Servisi (FTS), Rusya’da 2018 yılının Ocak-Şubat aylarında otomobil ithalatının yıllık anlamda yüzde 46

10 Nisan 2018 16:53

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Nisan (DHA) - Federal Gümrük Servisi (FTS), Rusya’da 2018 yılının Ocak-Şubat aylarında otomobil ithalatının yıllık anlamda yüzde 46.4 artarak 34 bin 600’e yükseldiğini duyurdu.
FTS tarafından yapılan açıklamada, belirtilen sürede otomobil ithalatının parasal anlamda yüzde 19.3 artarak 825 milyon dolar olduğu, kamyon ithalatının yüzde 4.3 azalarak 2,300’e düştüğü, parasal anlamda ise aksine yüzde 17.1’lik artışla 288 milyon dolar olduğu belirtildi.
2017 yılında Rusya’ya otomobil ithalatı yüzde 0.26 artarak 267 bin 700’e, parasal hacmi ise yüzde 11.1 artarak 6,698 milyon dolara ulaştı.

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