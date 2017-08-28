Rusya’nın Mısır'a Nükleer santral inşaatı yardımı dostluk sembolü olarak adlandırıldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Ağustos (DHA) – Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi, Rusya’nın Mısır’daki ilk nükleer santrali inşa etmesinin Moskova ve Kahire arasında yeni işbirliği sembolü olacağını bildirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı’nın Rosatom heyetiyle görüşmesinde nükleer santral inşaatının son detaylarının masaya yatırıldığı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı, nükleer santral inşaatının Rusya ve Mısır arasındaki dostluğun yeni bir sembolü olduğunun altını çizdi” denildi.

Rusya ve Mısır 19 Kasım 2015’de Kahire’de Mısır’ın ilk nükleer santral inşaatına ilişkin hükümetler arası anlaşmayı imzaladılar.