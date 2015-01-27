Rusya'nın kredi notu 10 yıl sonra 'yatırım yapılamaz' seviyeye düşürüldü

10 yıl aradan sonra ilk kez Rusya'nın kredi notunu "yatırım yapılamaz" seviyeye düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Rusya'nın "BBB-" olan kredi notunu "yatırım yapılamaz" seviye olarak kabul edilen "BB+"ya düşürdü.



S&P'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın kredi notunun "BBB-"den "BB+"ya çekildiği belirtilerek, karara gerekçe olarak ülkenin zayıflayan parasal esnekliği gösterildi. Kuruluş, 23 Aralık'ta yaptığı son değerlendirmede, Rusya'nın kredi notunun negatif izlemeye alırken, esnek döviz kuru rejiminin zayıflaması durumunda ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısı yapmıştı.



Açıklamada, ayrıca Rusya'nın not görünümünün negatif olarak korunduğu ve bunun parasal esnekliğin daha da kötüleşebileceğine yönelik beklentileri yansıttığı ifade edildi.



S&P'nin aldığı indirim kararıyla Rusya'nın kredi notu 10 yılın ardından ilk kez "yatırım yapılamaz" seviyeye gerilemiş oldu.Rusya'nın kredi notu son olarak 2004'te "yaptırım yapılamaz" seviyedeydi.

Standard & Poor's için "BBB-" ve yukarısı "yatırım yapılabilir" seviye olarak kabul edilirken, "BB+" ve aşağısı ise "yatırım yapılamaz" ya da "çöp"seviye anlamına geliyor.



Diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch Ratings de Rusya'nın kredi notunu geçtiğimiz günlerde aşağı çekmişti.



Moody's, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamayla ülkenin kredi notunu, petrol fiyatlarındaki ciddi gerileme ve döviz kuru şokunun halihazırda düşük olan orta vadeli büyüme beklentilerini daha da zayıflattığı gerekçesiyle "Baa2"den "Baa3"e düşürürken, benzer sebeplerle not indirimine giden Fitch de Rusya'nın kredi notunu 10 Ocak'ta "BBB-"ye çekmişti.