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Dünya

“Rusya’nın ihracat hacmi 255 milyar dolara ulaştı”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Kasım (DHA) – Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, 2017 yılının ilk dokuz ayı içinde Rusya’nın ihracat hacminin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25

28 Kasım 2017 14:06

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Kasım (DHA) – Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, 2017 yılının ilk dokuz ayı içinde Rusya’nın ihracat hacminin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25.6 artış göstererek 255 milyar dolara ulaştığını belirtti.
Rus haber ajansı Prime’de yer alan haberde Medvedev, ”İhracat hacmi birçok ürün grubunda arttı, dünya fiyatlarındaki artış da bunu destekledi, ihraç edilen ürün hacmi yükseldi. Gümrük istatistiğinin ilk verilerine göre yılın ilk dokuz ayında Rus ihracatı 255 milyar dolara ulaştı” dedi.
Önceki yılın aynı dönemine göre ihracat hacminin 52 milyar dolardan fazla arttığına işaret eden Medvedev, ”Genel anlamda bu eğilim oldukça iyi, ihracatçılar arasında küçük ve orta işletmelerin olmasına da sevindik” dedi.

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