Rusya’nın Houston Başkonsolosluğu çalışmalarına başlıyor

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Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Eylül (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington’a duygularına yenik düşmemesi ve Kuzey Kore konusunda dikkatli olması çağrısında bulundu

06 Eylül 2017 14:17

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Eylül (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington’a duygularına yenik düşmemesi ve Kuzey Kore konusunda dikkatli olması çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı telefon konuşmasında Kuzey Kore konusuna değindi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Taraflar Pyongyang’ın yeni nükleer denemeleri kapsamında Kuzey Kore’nin durumu hakkında fikir alışverişi yaptılar. Lavrov kesin bir dille Kuzeydoğu Asya’da askeri krize karşı olduğunu belirtti.
Lavrov, konuyla ilgili kararın siyasi ve diplomatik araçların yararına yapılması gerektiğini belirterek, duygulara yenik düşülmemesi ve dikkatli olunması çağrısında bulundu.”

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