Rusya'nın 'Hannibal'ları: 18 yılda 30 kişiyi yediler!

Rusya’da bulunan bir cep telefonunda insan organlarıyla çekilen selfie’ler üzerine Dimitri ve Natalia Bakshaev çiftinin evine baskın yapıldı. 18 yıldır insan eti yediklerini söyleyen çiftin şimdiye kadar 30 kişiyi yediğini iddia etti.

Rusya’da, öldürdüğü insanları yiyen film karakteri doktor Hannibal Lecter’ı akıllara getiren bir olay ortaya çıkarıldı. Ülkenin güneyindeki Krasnodar kentinde kayıp bir cep telefonunda insan organlarıyla çekilen selfie’lerin bulunması üzerine harekete geçen Rusya polisi, Dimitri (35) ve Natalia (42) Bakshaev çiftinin evine 12 Eylül’de baskın yaptı. Evdeki buzdolabının dondurucu kısmında 8 insan parçası buldu. Gazete Habertürk'ün haberine göre cinayetle suçlanan Dimitri Bakshaev, soruşturma sırasında suçunu itiraf etti. Öldürdüğü insanları yemeye ilk kez 1999’da başladığını ve hemşire eşi Natalia’yla birlikte 18 yıldır insan yediklerini söyleyen Bakshaev, bu süre zarfında en az 30 kişiyi yediklerini itiraf etti.

Polisin eve yaptığı baskın sırasında ayrıca, kavanozlar içerisinde saklanan bir miktar insan eti de bulundu. Adli tıpta yapılan incelemede, evdeki ceset parçaları ve saklanan insan etlerinden alınan DNA örneklerinin, 19 farklı insana ait olduğu ortaya çıktı.