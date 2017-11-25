Rusya’nın ham madde ve petrol dışı ihracatı arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Kasım (DHA) – Rusya’nın ham madde ve petrol dışı ihracatının 2017 yılının ilk dokuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.2 artış sergileyerek 90.2 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, ”Hammadde ve petrol dışı ihracatının geliştirilmesi ve desteklenmesi son yılların ana konularından biri oldu. Bu da sadece bizim ekonomimizin değil, genel anlamda küresel ekonominin özelliğidir” dedi.

Bilindiği üzere ihracat desteklenmesi ve Rusya’nın ihracat potansiyelinin arttırılması 5. Uluslararası İhracat Forumunun ana konusu olacak.