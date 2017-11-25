T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya’nın ham madde ve petrol dışı ihracatı arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Kasım (DHA) – Rusya’nın ham madde ve petrol dışı ihracatının 2017 yılının ilk dokuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19

25 Kasım 2017 12:25

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Kasım (DHA) – Rusya’nın ham madde ve petrol dışı ihracatının 2017 yılının ilk dokuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.2 artış sergileyerek 90.2 milyar dolara ulaştığı belirtildi.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, ”Hammadde ve petrol dışı ihracatının geliştirilmesi ve desteklenmesi son yılların ana konularından biri oldu. Bu da sadece bizim ekonomimizin değil, genel anlamda küresel ekonominin özelliğidir” dedi.
Bilindiği üzere ihracat desteklenmesi ve Rusya’nın ihracat potansiyelinin arttırılması 5. Uluslararası İhracat Forumunun ana konusu olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaKasım DHASanayiTicaret Bakanı Denis ManturovBuBilindiğiRusyanınUluslararasıForumunun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24