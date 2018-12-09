Rusya'nın güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki çocuğunun bekaretini satılığa çıkardı!

Eski Rus güzellik kraliçesi İrina Gladkikh, 13 yaşındaki kızının bekaretini para karşılığında satmaya çalıştıktan sonra tutuklandı ve 4.5 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

Kızının bekaretini 19 bin dolar teklif eden bir satmaya giderken yakalanan Gladkikh, suçunu itiraf etti. Gladkikh ayrıca pedofiller için kızının fotoğraflarından bir albüm oluşturduğu ve bekaretini kanıtlayan bir doktor sertifikası aldığı ortaya çıktı.

Mirror'da yer alan habere Gladkikh'in kızının bekaretini satmaya gittiği kişi zengin bir pedofil taklidi yapan bir dedektifdi. Gladkikh, gizli görevde olan dedektifin teklifini kabul edince Moskova'da iki şuç ortağıyla beraber suçüstü yakalandı.

Gladkikh'in suç ortaklarından biri zengin bir alıcı bulmakla görevlendirildiklerini itiraf etti. İki suç ortağı da yardım ve yataklıktan hapis cezasına çartırıldı.

Gladkikh ifadesinde "Moskova'ya zengin bir adamla tanışmak için geldik. Kızımın ona cinsel servis sunması karşısında bize finansal olarak destek olacaktı" dedi.

Gladkikh'in kızı artık büyükannesi ile birlikte yaşayacak.