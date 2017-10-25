Rusya’nın gıda ürünleri ihracatı silah ihracatını aştı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Ekim (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2016 yılında Rusya’dan yapılan gıda ve tarım ürünlerinin ihracat hacminin neredeyse yüzde beş artarak silah ihracatını aştığını belirtti.

VTB ”Rusya çağırıyor” forumunda konuşan Devlet Başkanı Putin, ”2016 yılının sonucunda gıda ve tarım ürünlerinin ihracatı yüzde 4.9 yükselerek 17.1 milyar dolara dayandı. Öte yandan 2016 yılında silah ihracatı 15.3 milyar dolar olarak gerçekleşti” dedi.

Putin, Rusya yönetiminin engelleri kaldırarak ihracatı destekleme önlemlerini arttıracağını kaydetti.