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Dünya

Rusya’nın finans dışı sektörlerine 30 milyar dolar yatırım yapıldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Aralık (DHA) –  Rusya Direk Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, 2017 yılında Rusya’nın finans dışı sektörlerine yaklaşık 30 milyar dolar yabancı yatırım yapıldığını belirtti

28 Aralık 2017 14:08

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Aralık (DHA) –  Rusya Direk Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, 2017 yılında Rusya’nın finans dışı sektörlerine yaklaşık 30 milyar dolar yabancı yatırım yapıldığını belirtti.
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre Dmitriyev, “Rusya Direk Yatırımlar Fonunun tahminine göre 2017 yılı sonucunda Rusya’nın finans dışı sektörlerine 30 milyar dolardan fazla yabancı yatırım yapılacak” dedi.
Bilindiği üzere Merkez Bankası 2017 yılının ilk dokuz ayında Rusya’nın finans dışı sektörlerine 23 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını, böylece dört yılın rekorunun kırıldığını açıklamıştı.

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