"Rusya'nın 'fazla antibiyotikli' diye kabul etmediği tavuklar iç pazara sürüldü mü?"

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Rusya’nın Türkiye’den gönderilen 23 ton tavuk etinin fazla antibiyotikli olması nedeniyle ülkeye alınmamasını TBMM gündemine taşıdı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Cihaner, fazla antibiyotik bulunan tavuk ürünlerinin iç pazara sürülüp sürülmediğini sordu.

İlhan Cihaner’in soru önergesi şöyle:

03.11.2017 tarihli yazılı basında çıkan haberlere göre, Türkiye’den Rusya’ya gönderilen 23 ton tavuk etinin ülkeye girişine izin verilmemiştir. Çıkan haberlere göre, Rus Tarım Ürünleri Denetim Ajansı bunun nedenini, “yapılan laboratuvar testleri sonucunda tavuk etlerinde 'kabul edilebilir orandan fazla miktarda' antibiyotik bulunması” şeklinde açıklamıştır.

Bu bağlamda;

1. Türkiye ve dünya pazarına ilişkin hayvansal gıda ürünlerinin denetimi bakanlıkça hangi mekanizma ile nasıl yapılmaktadır? Bu ürünlerin içerisindeki kirleticiler/kimyasal ajanlar, bakanlıkça rutin olarak denetlenmekte midir?

2. Rusya’nın kabul etmediği bu ürünlerle ilgili nasıl bir uygulama yapılmıştır? Bu tavuklar hangi firma ya da firmalar tarafından üretilmiştir? Bu ürünler Türkiye iç pazarına sürülmüş müdür? İhracatı yapan firmanın ya da firmaların Türkiye iç pazarına sürdüğü başka ürünler var mıdır?

3. Rusya’ya gönderilen tavuklarda hangi antibiyotik kalıntıları tespit edilmiştir?

4. Uzmanlar, yüksek dozda antibiyotik içeren gıda ürünleri tüketiminin, vücudun antibiyotiğe karşı bağışıklık kazanarak hastalık durumunda kullanılan antibiyotiklerin etkisini azalttığını açıklamaktadır. Aynı zamanda, aşırı antibiyotik kullanımının birçok yan etki yapabileceği uyarısında da bulunmaktadır. Bu bağlamda, bakanlık Türkiye ve dünya insanı için bir sorumluluk hissetmekte midir? Hissediyor ise, 23 ton tavuk ihracatına nasıl izin vermiştir?

5. Gıda üretimi ilgili denetimler sonucunda uygunsuz bulunan ürünlere, firmalarla ilgili nasıl yaptırımlar uygulanmaktadır? Bir daha olmaması için ne tür önlemler alınmaktadır?

6. Gıda denetimi raporlarının sonuçları periyodik olarak kamuoyu paylaşılması gerekmektedir. Bakanlığınız kamuoyunu bilgilendirmek için neler yapmaktadır?

7. Ülkemiz genelinde denetim ve kontrol hizmetleri kapsamında 2015-2016 yıllarında beyaz et ürünlerinde yapılan antibiyotik kalıntısı analizi çalışmalarının sayısı, tespit edilen antibiyotiğin yasaklı olup olmadığı, uygunsuz antibiyotik kullandığı tespit edilen firmaların sayısı nedir? Bu eylemin bir suç olduğu göz önünde bulundurulursa bugüne kadar kaç suç duyurusunda bulunulmuş, kaç dava açılmıştır?

8. Ülkemizde beyaz et sektöründe kullanılan antibiyotiklerin toplam miktarı nedir?

9. İhraç edilen ve iç piyasaya sunulan tavuk ürünlerinde antibiyotik kalıntısı analizleri hangi laboratuvarlarda, ne kadar yapılmaktadır? Analizler özel laboratuvarlarda mı yapılmaktadır? Bu laboratuvarlarda, yapılan analizlerin miktarı devlet laboratuvarlarına oranla nedir?