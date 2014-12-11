Rusya'nın faiz artırımı rubleye yaramadı

Rusya Merkez Bankası, Rus Rublesi'ndeki hızlı değer kaybı ve enflasyonla mücadele amacıyla politika faizini bir puan artırarak yüzde 10,5'a yükseltti. Ancak bu karara karşın ruble Amerikan Doları karşısında rekor düzeyde geriledi. Banka bundan sadece altı hafta önce faiz oranını yüzde 8'den yüzde 9,5'e çıkarmıştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, son faiz artırımının hemen ardından ruble daha da değer kaybederek dolar karşısında 55,45'ten, euro karşısındaysa ise 68,98'den işlem gördü. Yatırımcıların Rusya Merkez Bankası'nın adımını yeterli bulmadığı yorumları yapılıyor. Bankanın resmi sitesindeki aylık ekonomik değerlendirmede 8 Aralık tarihinde yıllık enflasyonun yüzde 9,4 olduğu kaydedildi. Değerlendirmede "enflasyon riskinin daha da artması durumunda faiz oranlarının yükseltilmesine devam edileceği" vurgulandı.

'Türkiye'nin hamlesine benziyor'

Rusya'nın faiz kararını yatırımcılara gönderdiği piyasa notunda değerlendiren Standard Bank Gelişen Piyasalar Stratejisti Tim Ash, Rusya'nın faiz artışının Ocak 2014'te Türkiye Merkez Bankası'nın yaptığı şok faiz artışına benzediğini belirtti.

Ash, "Rus Merkez Bankası hamle yapmakta gecikti ve sonunda piyasa bu faiz artışına zorladı" ifadesini kullandı.

Rusya'daki faiz artışı, Rus Merkez Bankası'nın geçen hafta rubleye destek vermek için yabancı döviz piyasalarında müdahalede bulunduğunu açıklamasını izliyor. Rusya bu yılın başından beri rubleye destek vermek amacıyla 70 milyar dolardan fazla harcadı. Rubledeki düşüş ile Batı'dan tarım ve gıda ithalatının yasaklanması, Rusya'da enflasyonun yüksek olmasına yol açıyor.

Ekonomi uzmanları da, petrol fiyatlarının düşük seyretmesi ve yaptırımların sürmesi halinde, rublenin daha da değer kaybedeceğini söylüyor.