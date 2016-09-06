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BBC Türkçe

Rusya'nın en büyük bağımsız anket şirketine yasak

Parlamento seçimlerine iki hafta kala, Rusya Adalet Bakanlığı ülkenin en büyük bağımsız kamuoyu araştırma şirketi Levada'yı "yabancı ülkelerden fon alan kurumlar" listesine ekleyerek, Levada'nın ülkede çalışma yapmasının önünü tıkadı.

06 Eylül 2016 04:44

Parlamento seçimlerine iki hafta kala, Rusya Adalet Bakanlığı ülkenin en büyük bağımsız kamuoyu araştırma şirketi Levada'yı "yabancı ülkelerden fon alan kurumlar" listesine ekleyerek, Levada'nın ülkede çalışma yapmasının önünü tıkadı.

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında "Önceden haber vermeden yaptığımız kontrolde, Levada'nın yabancı ülke lobiciliği yapan kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olduğuna karar verilmiştir" denildi.

Rus yasaları, dış ülkelerden fon alan sivil toplum kuruluşlarını "yabancı ülke lobicisi" statüsünde değerlendiriyor ve çalışma alanlarını kısıtlıyor.

Levada da bu statüye sokulduğu için seçimlerle ilgili kamuoyu araştırması yapamayacak.

Şirketin başkanı Lev Gudkov, genel seçimler öncesi verilen kararın "siyasi sansür" anlamına geldiğini söyledi. Godkov "Bu karar ülkede bağımsız anket yapmanın imkansızlığını ortaya koyuyor. Bu, baskıcı rejimin tipik bir hareketi" dedi.

Levada, 2013 yılında da aynı nedenden hedefe alındığını ve dış kaynaklardan para almayı durdurduklarını açıklamıştı.

Rus yetkililer kanunun, dış ülkelerin Rusya'nın iç politikasına müdahalesini engellemek için gerekli olduğunu savunuyor.

Reuters Levada'nın Rusya'nın en büyük üç kamuyou araştırması şirketi içinde en güveniliri olduğunu yazdı.

Diğer büyük araştırma şirketleri olan VTsIOM ve FOM hükümet kontrolünde.

Levada, son kamuoyu araştırmalarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan desteğin yüzde 80'den fazla olduğunu duyurmuştu.

Rusya 18 Eylül'de parlamentonun alt kanadı olan Duma'nın milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecek.

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