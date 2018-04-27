Rusya'nın domates kararı Antalya'da olumlu karşılandı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- RUSYA\'nın, Türkiye\'den sınırlı sayıda firmaya verdiği domates ithalat iznini tamamen kaldırması, örtü altı sebzeciliğinin merkezi Antalya\'da olumlu karşılandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Aleksandr Tikaçev\'in Moskova\'da gerçekleştirdiği görüşme olumlu sonuçlar doğurdu. İki ülkenin bakanlarının talimatlarıyla yetkililer, 26 Nisan\'da teknik toplantı yaparak Rusya Federasyonu\'nun, Türkiye\'den domates ithalatındaki firma sınırlamasını kaldırdı.

UÇAK KRİZİNİN EMARELERİ ORTADAN TAMAMEN KALKTI

Sınırlamanın kaldırılması, Türkiye\'nin domates üretim merkezi Antalya\'da büyük mutluluk yarattı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, pazartesi günü itibarıyla domatesle ilgili nahoş durumun tamamen ortadan kalkacağını söyledi. Uçak krizinden sonra beraber iş yapmaya mecbur ve muktedir olan Rus ve Türk milletinin bu sıkıntıyı aştığını belirten Bahar, \"Kalan son pürüz de halledilmiş durumda. Umarım bir daha standart dışı bir liste uygulaması ile karşı karşıya kalmayız. Bizim Rusya ile ilgili çok işimiz var\" dedi.

SEZON GÜZEL HABERLE BİTTİ

Çok mutlu olduklarını dile getiren Hakkı Bahar, krizden önce Rusya\'ya 350 bin ton domates gönderdiklerini, krizden sonra ise rakamın 50 bin tona düştüğünü açıkladı. Bu 50 bin tonu ise Rusya\'nın belirlediği firmaların sağlayabildiğine dikkati çeken Bahar, \"Artık bu defter kapandı. Sezon itibarıyla domates ihracatımız sona ermişti. Yeni sezon kasım itibarıyla yeniden başlayacak. Bu karar çok olumlu yansıyacaktır. Kısa sürede 350 bin tona yeniden gelme hedefimiz var. Yeni sezona hazırlıklı gireceğiz. Rusya\'da daha organize olma durumumuz var. Sezonu güzel bir haberle bitirdik. Rusya ile yaşadığımız sorun sadece bu ülkeye bağlı kalmamamız gerektiğini gösterdi. Farklı pazarlara açılma mecburiyetimiz var\" diye konuştu.

KRİZ 2015\'TE BAŞLAMIŞTI

Rusya, Kasım 2015\'te yaşanan uçak krizinin ardından Türkiye\'den domates ithalatını durdurmuştu. İki ülke ilişkilerinde yaşanan normalleşmenin ardından Rusya söz konusu kısıtlamaları kademeli şekilde kaldırdı. Bu son kararla kısıtlama tamamen ortadan kalktı.



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