Rusya'nın domates adımı sevindirdi, yeterli bulunmadı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- BATI Akdeniz İhracatçıları Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev\'in Türkiye\'den domates ithalatının dönemsel yapılabileceği yönündeki açıklamasının olumlu bir adım olduğunu söyledi. Tkaçev, \"Arzumuz; engellerin tamamen kaldırılması. Bizim açımızdan yeterli değil\" dedi.

Rusya Federasyonu\'nun 2015 yılı Kasım ayındaki uçak düşürülme olayı sonrasında 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Türkiye\'den domates ithalatına getirdiği yasakla ilgili iki ülke yetkilileri arasında süren görüşmelerde ilk olumlu sinyali, Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev verdi. Bakan Tkaçev\'in Türkiye\'den domates ithalatının küçük miktarda ve Rusya\'da domates üretiminin olmadığı dönemlerde yapılabileceği yönündeki açıklamaları Türkiye\'deki üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi. Ancak bu adım yeterli bulunmazken, yasağın tamamen kaldırılması istendi.

TİCARETTE ÇOK UZUN SOLUKLU OLMAZ

Rusya\'nın \'domates ihtiyacımız varken dönemsel ithalat yapmak istiyoruz\' dediğini anlatan Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya\'nın özellikle kış döneminde domates ihtiyacının fazla ve kendi üretimlerinin yetmediğini, Bakan Tkaçev\'in o yüzden bu dönemde Türkiye\'den domates alabileceklerini söylediğini kaydetti. Satıcı, Türk tarafının yaklaşımının ise dönemsel sevkiyat yapılabileceği, ancak bunun ticarette çok uzun soluklu olmayacağı, çünkü firmaların daha ziyade yıl boyu ürün talep eden ülke ve pazarlarla çalışm isteği olduğunu söyledi.

HANGİ DÖNEM BELLİ DEĞİL

Ruslar\'ın talep ettiği dönemde istenilen kalite, miktar ve fiyatta ürün sağlanabilirse bunu seve seve yapabileceklerini ifade ettiklerini dile getiren Satıcı, şöyle dedi:

\"Ama bahsettikleri dönemle ilgili net bir tarih yok. Yani kasım- mayıs mı, aralık- haziran aylarında mı istiyorlar, belli değil. Dönem netleştiği zaman daha iyi yorum yapabiliriz. İki ay süreyle mi, 6 ay süreyle mi istiyorlar bunlar önemli. Biz de buna göre kendimizi şekillendiririz. Her ne kadar Rusya \'kendi üretimimiz var dönemsel almak istiyoruz\' dese de büyük bir pazar ve bu pazarı kaybetmek istemeyiz.\"

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Rusya\'nın hem Türkiye hem diğer ülkelerden gelen ürünlere uyguladığı gümrük vergileri ve nakliye maliyetlerinin zaten Rus üreticisini yeterince koruduğuna dikkat çeken Mustafa Satıcı, bu yüzden yasağın hafifletilmesini dönemselle sınırlamanın ticarette çok sağlıklı olmayacağını kaydetti. Karşı tarafın beklentilerinin de önemli ve dikkatli alındığını belirten Satıcı, “Bu yüzden görüşmeler devam ediyor ve henüz netleşmiş değil\" dedi.

ENGELİN TAMAMEN KALDIRILMASI İSTENİYOR

Rusya\'ya kriz öncesinde yıllık ortalama 200 milyon dolar civarında 250-300 bin ton domates ihraç ettiğini de hatırlatan Satıcı, “Rusya\'nın uyguladığı yasak, Türkiye\'de ihracatçıyı bu pazara bağımlılıktan kurtarmış oldu. Rusya\'ya gönderilen ürünün büyük kısmı, neredeyse yüzde 80-85\'ini son iki yılda diğer ülkelerde değerlendirdi. Tabi yasağın hafifletilmesi güzel bir şey ama bizim arzu ettiğimiz ticaretteki engellerin tamamen kaldırılması. Bizim açımızdan yeterli değil\" diye konuştu.

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