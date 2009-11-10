Rusya’nın devlet sanatçısı Türk basınında aşağılandı

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''Bir kısım medya'' Rusya'yı böyle tanıtıyor: Düzeysizlik Türkiye sınırını da aştı...





Haberi önce cuma günü "boyalı basın"ın Türkiye'deki temsilcilerinden "Şok" gazetesi manşetten verdi. Ertesi gün, Milliyet gazetesinin web sitesi Milliyet'in internet sitesinde ana sayfadan "süslenerek" yayınlanan magazin haberinde, Rusya’nın devlet sanatçılarından olan, eserleri nesiller boyunca simge sayılan şarkıcı, besteci Aleksandr Gradski ve manken eşinin fotoğrafları, kimlikleri bilinmeden son derece bayağı bir ‘asparagas habere’ alet edildi. İşte ‘kifayetsiz muhterislik’ ile ‘cehaletten beslenen cesaret’in perde arkası...Şok gazetesindeki haber ve Milliyet’in web sitesindeki tekrarı utandırıcıydı, düşündürücüydü...Milliyet'te cumartesi günü bu fotoğraflar ve metin vardı:İnanmak zor ama bu çift evli. Bu ülkede böyle bir kadınla evlenmek ise çok kolay. Üstelik zengin olmak da gerekmiyor”Fotoğraftaki erkek ile kadın evli bir çift. Bu ülkede yaşayan erkekler için böyle güzel bir kadınla evlenmek için ünlü ya da zengin olmaya gerek yok. İşte o ülke..."İnternette dolaşan bu fotoğrafın altında Rusya’daki durum esprili bir dille ifade edilmiş:“Rusya’da böyle bir erkek olsanız bile böyle güzel bir kadınla evli olabilirsiniz. Bunun için çok zengin veya ünlü olmaya da gerek yok.”O fotoğraftaki isim, 3 Kasım'da 60. yaşına basan, Başkan Medvedev ve Başbakan Putin’in özel mesaj yayınlayarak kutladıkları, Putin’in başkanlığı sırasında, 2000 yılında bizzat onun elinden “Devlet Sanatçısı” unvanı almış saygın bir sanatçı: Aleksandr Borisoviç Gradski. Yukarıda da o anın fotoğrafı var...O isim, 1960’lardan başlayarak Sovyet rock müziğinin temelini atan pek çok grubu kuran, şarkıları hâlâ dillerden düşmeyen, çok sayıda ünlü film ve çizgi filmin müziklerini besteleyen Gradski...1974 yılında, ünlü müzik dergisi “Billboard”un “dünya müziğine kattığı ilham için” dünyada “Yılın Müzisyeni” ilan ettiği Gradski...Bugüne dek ilk üç evliliğinden iki çocuğu olan Gradski...Alay edilen fotoğrafta yanında bulunan güzel genç kız, Gradski’nin 27 yaşındaki eşi Marina Kotaşenko.Sadece Rusya’da değil, dünyanın her yerinde (buna Türkiye bile dahil) kadın-erkek ilişkilerine, evli çiftlere “davul dengi dengine” diye bakarken, bundan anladıkları sadece “görsellik” olan, “içerik” düşünecek düzeyden mahrum olan, hayatları “zarf” ile uğraşmakla geçen ama “mazruf” nedir bilmeyenlerin hali maalesef bu... Fazla söz, zaman kaybı.“Şerden hayır çıksın” misali, hazır konuya girmişken, sizi Gradski’nin en güzel şarkısıyla da tanıştıralım. “Ne kadar gençtik”, Sovyet devrinden bugüne dillerden düşmüyor. “Ne kadar da gençtik... Ne kadar içten sevmiştik... Kendimize ne kadar da güvenmiştik...” diye başlayan, kaybolan gençliğin muhasebesini yapan o güzel şarkı...Şarkıyı dinlemek, sonlara doğru sesinin doruğa çıktığı anı görmek ve sanatçıyla tanışmak isterseniz isterseniz:http://video.mail.ru/mail/lom-petr/232/179.htmlhttp://rutube.ru/tracks/2028958.htmlSon söz: Acınası bir tiraj yarışı ve ‘hit savaşı’ yüzünden akılları uçkur düzeyine düşen ve orada kalanların, kendi çöplüklerinde eşelenmelerinde ve ‘sınırötesi paparazzi’likten uzak durmalarında yarar var. Hiç değilse sıçrattıkları çamurlar başkalarını kirletmez...Bu büyük ayıptan dolayı onların yüzü kızarmasa da biz Rus okurlarımızdan özür dileriz...