"Rusya'nın çeyrek finale kaldığı kupadan elenen Danimarka, 'Futbolun hakikaten insafı yok' dedirtiyor"

Fanatik gazetesi yazarı Cem Dizdar, İspanya-Rusya ve Hırvatistan-Danimarka maçlarını değerlendirdi.

Dizdar, futbolun adaletsiz bir oyun olduğunu dile getirirken Beşiktaşlı Vida ve Lovren ikilisinin oluşturduğu Hırvatların güçlü savunma hattına dikkat çekti.

Rusya'nın vasat altı futbolla çeyrek finale kaldığını belirten Dizdar'ın Fanatik'te yer alan yazısı şöyle:

2018 Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında normal süresi ve uzatmaları 1-1’lik eşitlikle tamamlanan maçta Hırvatistan, Danimarka’yı penaltılarda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya kalecilerin performansı damga vurdu.

“Oynamadan da kazanabilirsin! Yeter ki kaleni ve çevresini doğru savun.” Bizim ülke için yabancı olmayan bu teze uygun maçlardan birini son olarak Rusya ile İspanya arasında izledik. Kimisi buna “Anti-futbol” diyor kimi “Olanakların optimum kullanımı”! Neyse ki, Hırvatistan- Danimarka maçı bizi bu sarmala sokmadı. Özellikle Hırvatlar merkezdeki Rakitiç/Modriç ikilisiyle sahanın her bölgesinde markajdan uzak en az bir adam bulup topu ona geçirmeyi becerdi. Doğrusu ya Danimarka da buna aynı biçimde karşılık vermeye uğraştı. Ne var ki, maçın boyu kısaldıkça Danimarka biraz da ‘fiziksel üstünlüğü’ne güvenerek “Uzatmaya götürme oyunu”na geçerek maçı tavsatmaya çalıştı ve bunu da başardı. Yine de kupanın başından bu yana en takdir gören oyunu oynayan Hırvatistan penaltılarla da olsa “Bizi izlemeye devam edin” dedi.



Maçın sorusu



Çok önemli bir çok oyuncu sezon içi seviyelerinin gerisinde. Nedeni, televizyonun gösteri ihtiyacını karşılamak için bütün yıl top peşinde koşturulmaktan yorgun düşmüş olmaları olabilir mi?



Maçın starı



Tartışmasız Kasper Schmechiel ile Danijel Subasiç... Kaleci dediğin başka ne yapar ki? Modriç ile stoperler Lovren/Vida ile Jorgensen/Kjaer’i de atlamayalım.



Maçın olayı



“Avrupa futbolu”nu taklit saçmalığına ikna olan ilk Latin Amerika ülkesi Brezilya, sonuçu ‘futebolarte’ye (futbol sanatı) tercih etmişti. Dün özellikle 80-90 arasında oyunu soğutma yerine gol ararken ‘futebolarte’ye selam çakan Hırvatistan bu oyuna umudumuzu artırdı.



Kısa mesaj



Rusya’nın o vasat altı oyunla çeyrek finale kaldığı kupadan elenen Danimarka, “Futbolun hakikaten insafı yok” dedirtiyor!...