Rusya'nın çekilmesi bu hafta tamamlanacak



Hava Kuvvetleri Komutanı Viktor Bondarev Komsomolskaya Prawda gazetesine yaptığı açıklamada, önümüzdeki iki, üç gün içinde askeri birliklerin çekilme işleminin tamamlanacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Savunma Bakanlığı ve ordunun verilen görevleri yerine getirdiğine kanaat getirdiğini ve Tartus'taki deniz ve Hımeymim'deki hava üslerinin durumunun muhafaza edilmesini istediğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından ilk Rus savaş uçakları salı günü Suriye'yi terketmişti. Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veren ülkelerin başında geliyor.

BM'nin öncülük ettiği Suriye görüşmelerine dün Cenevre'de devam edildi.

Suriye'de beş yıldır süren iç savaşta 250 bin insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Milyonlarca Suriyeli savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınırken, yüzbinlerce kişi Balkan rotasını izleyerek Avrupa'ya ulaştı. Sığınmacıların Avrupa'ya akını alınan önlemlere rağmen sürüyor.