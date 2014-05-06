Rusya'nın atadığı Kırım savcısından Tatar Meclisi'ne soruşturma

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden ve Rusya'ya bağlanma kararı alan Kırım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Mart ayında Başsavcı olarak Natalia Poklonskaya, Rifat Çubarov başkanlığındaki Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) hakkında soruşturma başlattı.

Poklonskaya KTMM binasına gelerek, Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu Ukrayna'dan Kırım'a girişine izin verilmemesi sırasında yaşanan olaylara ilişkin kararını okudu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, savcı Poklonskaya, 3 Mayıs'ta Kırımoğlu'nun karşılanması sırasında "yasadışı kitlesel eylemler" yapıldığını ileri sürerek, Çubarov başkanlığındaki Kırım Tatar Milli Meclisi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Poklonskaya, açıklamada "3 Mayıs'ta Ermenipazarı ve Kırım'ın diğer bazı bölgelerinde Rifat Abdurahmanoviç Çubarov yönetimindeki Kırım Tatar Milli Meclisi tarafından kitlesel itaatsizlik, yol kapatma, Rusya Federasyonu sınırlarını yasadışı şekilde geçme, devlet organlarının yasal çalışmalarını engelleme ve şiddete başvurma gibi radikal nitelikler taşıyan yasadışı kitlesel eylemler yapılmıştır" iddiasında bulundu.

‘KTMM kapatılabilir’

Her türlü radikal eylemin kanunlar çerçevesinde cezalandırılacağını belirten Poklonskaya, "Çubarov ve Kırım Tatarlarının eylemlerine son vermemeleri durumunda KTMM'nin kapatılacağı" uyarısında bulundu.

Kırımoğlu’nun yarımadaya alınması için binlerce Tatar'ın sınırda eylem ve gösteri düzenlemesini “Radikal unsurların toplum düzenini bozma girişimi” ilan eden Poklonskaya, Rusya Soruşturma Komitesi ile Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) eylemi düzenleyen kişilerin yakalanması ve cezalandırılmasını talep etti.

Anayasal hak ihlal edildi

Savcı Poklonskaya uyarısını Rusça okurken Çubarov, 11 Nisan'da Kırım'ın resmi dilleri olarak Rusça, Ukraynaca ve Kırım Tatarcasının belirlendiği hatırlatarak uyarının Kırım Tatarcası olarak okunmasını istedi.

Poklonskaya'nın, sözlerini dikkate almaması üzerine Çubarov, "Benim anayasal haklarımı ihlal ettiniz" dedi.

‘KTTM her koşulda çalışır’

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de basın toplantısı düzenleyen Kırımoğlu, Çubarov'a yönelik açılan soruşturmaya ilişkin, "KTMM her koşulda çalışmaya devam edecek. Eğer Çubarov'u tutuklarlarsa yeni başkan seçilir" dedi.

Kırımoğlu ayrıca, birçok Kırım Tatarı hakkında, kendisini karşılamaya gelmek istemelerinden dolayı soruşturma açıldığını belirtti.

Kırım Tatarlarının anavatandan sürgününün 70’inci yılı olan 18 Mayıs'ta ise Tatarların Kırım'da anma mitingi yapmalarına izin verilip verilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Konuya dair bir soru üzerine Kırımoğlu, "Ya Kırım yönetimi Putin'in açıklamasını halka aktaracak ya Rusya yanlıları anma günümüzü provoke edecek ya da eskisi gibi kırım ve Ukrayna bayraklarıyla anma mitingimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Kırım Tatarlarının lideri ve Ukrayna Milletvekili Kırımoğlu, Ukrayna'dan Kırım yarımadasına geçmek isterken Rus yanlısı yönetim tarafından engellenmiş, buna tepki gösteren Tatar Türkleri, Ermenipazar sınır kontrol noktasında bir süre slogan atmıştı.