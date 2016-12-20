T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’ne suikastta 7 kişi daha gözaltına alındı

Suikastçının ailesi de gözaltına alınmıştı

20 Aralık 2016 22:06

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’la ilişki olduğu iddia edilen S.E. ve 6 kişi gözaltına alındı

Habertürk'ün haberine göre gözaltına alınan diğer şüphelilerin Altıntaş'ın İzmir'de bulunan akrabaları ve okul arkadaşları oldukları öğrenildi. 

S. E.’nin 2012-1014 yılında İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nun ‘imamı’ olduğu ve Altıntaş'a ders verdiği iddia edildi. 

S.E.’nin kardeşi M.E. de kısa süre önce mali şube ekiplerinin düzenlediği ‘FETÖ’ operasyonunda gözaltına alınmıştı.

 

ETİKETLER

Andrey KarlovMevlüt Mert Altıntaşgözaltı

İlgili Haberler

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’ni öldüren polisin annesi ve kardeşi gözaltına alındı

Suikastın ardından öldürülen Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın evinde arama yapıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24