Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne 'füze' uyarısı

Uçak düşürme krizi sonrasında Rus savaş gemisi Caesar Kunikov'un geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında, gemideki bir askerin omzunda füze taşıdığı görüntülerinin ardından bugün Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı bildirildi.

Rus Büyükelçisi'ne Boğaz'dan füzeli geçişle ilgili rahatsızlığın iletildiği görüşmenin 45 dakika sürdüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüntülerle ilgili dün yaptığı yorumda "provokasyon" tanımında bulunmuştu.

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada:

"Gerek Montrö Sözleşmesi'nin gerek uluslararası hukukunun ruhuna uygun olmayan geçişle tekrarlanmamasını lafzına uygun olmayan geçilke doğrudan ilişkisi olmayan hareketlerin tekraralanmaması önemle vurgulandı."

Rus savaş gemisinin, bir askerin omzunda füze ile Boğazlar’dan geçmesinin tahrik amaçlı olduğu ve bu tür hareketlerin sonlandırılması gerektiği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüntülerle ilgili yaptığı yorumda, olayın bu süreçte meydana gelmesinin bir tesadüf olmadığını söylemişti. Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları olduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, durdurulması gereken gemilerde de geçişler konusunda da o kuralların uygulandığını belirtip, Türkiye’nin Rus gemilerini durdurmadığına dikkat çekti.