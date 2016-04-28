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Dünya

Rusya'nın "Ahrar'uş Şam ve Ceyş'ül İslam'a yaptırım uygulansın" teklifi ABD'den veto yedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, böyle bir kararın çatışmaları durdurmayacağını belirtti

28 Nisan 2016 05:35

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin’in İslamcı Ahrar’uş Şam ve Ceyş’ül İslam örgütlerinin Suriye’de yaptırım uygunacak gruplar listesine alınması yönünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne başvuruda bulunmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Toner, “Biz bunun çatışmaların durdurulması anlaşmasına zarar vereceğini düşünüyoruz. Şu anda karada durumun yatışmasını hedefliyoruz. Bu konuyu Rusya daha önce de gündeme getirmişti” dedi.

Toner, bu kararın çatışmaların durdurulması adına yapıcı olmayacağını da iddia etti. Çurkin, BM'ye yaptığı başvuruda, bu iki grubun "El-Kaide ve IŞİD bağlantısı olduğunu" belirterek BM tarafından yaptırım uygulanması gereken gruplara dahil edilmesini teklif etmişti.

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