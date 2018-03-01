T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'dan yaptırımlı ürünlere elektronik doğrulama hamlesi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Mart (DHA) - Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor)  Avrasya Ekonomi Komisyonu’na, yaptırımlı ürünlerin Rusya’ya girişini engellemek için ürün sevkiyatlarının elektronik doğrulanma mekanizma

01 Mart 2018 19:33

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Mart (DHA) - Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor)  Avrasya Ekonomi Komisyonu’na, yaptırımlı ürünlerin Rusya’ya girişini engellemek için ürün sevkiyatlarının elektronik doğrulanma mekanizmasının oluşturulmasını önerecek.
Rosselhoznadzor\'dan yapılan açıklamada, “Rosselhoznadzor, Avrasya Ekonomi Komisyonu’na ürün sevkiyatlarının elektronik doğrulama mekanizmasının oluşturulmasını önermeyi planlıyor” denildi.
Rosselhoznadzor, inisiyatifin sebebinin Avrasya Ekonomi birliği ülkeleri arasındaki karşılıklı ticaret verilerinin analiz sonuçları olduğunu belirtti. Bu sonuçlara göre, Rusya’ya girişine kısıtlama getirilen yaklaşık 15 bin ton Belarus süt ürününün yasallaştırılarak Kazakistan ürünü şeklinde Rusya’ya getirildiği saptandı.
Bu tür olayların ürünlerin sevkiyatında takip sisteminin olmamasından kaynaklandığının altı çizildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaMart DHAFederal VeterinerBitki Sağlığı Gözetim Servisi Rosselhoznadzor  Avrasya Ekonomi KomisyonunaRusyayaRosselhoznadzorAvrasya Ekonomi KomisyonunaAvrasya EkonomiBuBelarusKazakistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24