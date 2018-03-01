Rusya'dan yaptırımlı ürünlere elektronik doğrulama hamlesi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Mart (DHA) - Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Avrasya Ekonomi Komisyonu’na, yaptırımlı ürünlerin Rusya’ya girişini engellemek için ürün sevkiyatlarının elektronik doğrulanma mekanizmasının oluşturulmasını önerecek.

Rosselhoznadzor\'dan yapılan açıklamada, “Rosselhoznadzor, Avrasya Ekonomi Komisyonu’na ürün sevkiyatlarının elektronik doğrulama mekanizmasının oluşturulmasını önermeyi planlıyor” denildi.

Rosselhoznadzor, inisiyatifin sebebinin Avrasya Ekonomi birliği ülkeleri arasındaki karşılıklı ticaret verilerinin analiz sonuçları olduğunu belirtti. Bu sonuçlara göre, Rusya’ya girişine kısıtlama getirilen yaklaşık 15 bin ton Belarus süt ürününün yasallaştırılarak Kazakistan ürünü şeklinde Rusya’ya getirildiği saptandı.

Bu tür olayların ürünlerin sevkiyatında takip sisteminin olmamasından kaynaklandığının altı çizildi.