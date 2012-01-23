-Rusya'dan yaptırım kararına sert tepki MOSKOVA (A.A) - 23.01.2012 - Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer araştırmalarına karşı Avrupa Birliği'nin aldığı geniş çaplı ambargo kararına sert tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AB'nin (Tahran merkez bankası aktiflerinin kısmen dondurulması ve petrol alımını 1 Temmuz'a kadar kademeli yasaklayan) İran kararı yarar getirmez. Büyük yanlış yapılıyor. AB'yi bu hususta uyarmıştık" denildi. Moskova'nın İran konusundaki açıklamasında, "Tahran hükümetine tavizlerde bulunması için baskı uygulamak hiçbir yarar getirmez. İran siyasetini (ABD ve AB'ye göre) yönlendirecek değildir" deniliyor.